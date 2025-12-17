Marea Britanie revine în programul Erasmus, pentru prima dată de la Brexit. Ce înseamnă asta pentru studenții din UE și cei britanici

1 minut de citit Publicat la 12:32 17 Dec 2025 Modificat la 12:35 17 Dec 2025

Marea Britanie revine în programul Erasmus, pentru prima dată de la Brexit. FOTO: Getty Images

Tinerii din Marea Britanie vor putea studia sau participa la programe de schimb de experiență profesională prin intermediul programului Erasmus al UE, pentru prima dată de la Brexit. Guvernul britanic a anunțat un acord de reintegrare cu un cost de 570 de milioane de lire sterline, scrie The Guardian.

Programul, cunoscut oficial sub numele de Erasmus+, va fi redeschis pentru cei implicați în educație, formare profesională, cultură și sport începând cu 2027, după discuțiile purtate la Londra și Bruxelles.

Guvernul britanic a transmis că până la 100.000 de persoane de toate vârstele ar putea beneficia în primul an și a subliniat că aderarea la programul Erasmus „va crea oportunități educaționale și de formare pentru ucenicii, studenții din învățământul superior și cursanții adulți britanici, precum și pentru cei din învățământul superior”.

David Hughes, directorul executiv al Asociației Colegiilor, a declarat că anunțul este „o veste excelentă” pentru personalul și studenții de toate vârstele din institutțiile de învățământ superior.

Pentru studenți, decizia înseamnă că vor putea studia până la un an la universități europene ca parte a programului de licență din Regatul Unit, fără a plăti taxe suplimentare, în timp ce universitățile din Regatul Unit vor putea accepta studenți europeni în aceleași condiții.

Cei care călătoresc în Europa în cadrul programului vor fi eligibili pentru o subvenție care să îi ajute în finanțarea cheltuielilor legate de viața în străinătate.

Programul Erasmus a început în 1987 ca un program de schimb universitar, dar s-a extins în ultimul deceniu pentru a include stagii de muncă și formare, precum și finanțare pentru excursii școlare și evenimente culturale.

Regatul Unit a părăsit programul Erasmus după Brexit, Boris Johnson susținând că programul nu oferă un raport calitate-preț bun.

Guvernul a instituit în schimb un program studențesc cunoscut sub numele de schema Turing. Încă nu s-a făcut niciun anunț cu privire la viitorul schemei Turing.

Contribuția Regatului Unit pentru anul universitar 2027/28 va fi de 570 de milioane de lire sterline (760 de milioane de dolari), a declarat guvernul britanic.

Șefii UE: „Un mare pas înainte”

Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, care a fost implicat direct în discuții, a salutat decizia Regatului Unit de a se reîntoarce la programul Erasmus ca fiind un „mare pas înainte”, subliniind că aceasta va consolida legăturile dintre UE și Regatul Unit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat și ea decizia, spunând că aceasta „va fi o ușă deschisă spre noi experiențe comune și prietenii de durată”.