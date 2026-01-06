Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Aeronava președintelui nu mai decolează din cauza vremii

Nicușor Dan rămâne în această noapte la Paris. Foto: Facebook

Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit marți la Paris nu se pot întoarce în România în această noapte, așa cum ar fi trebuit, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră.

Șeful statului a participat astăzi la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină în țară în această noapte. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, însă, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu va mai decola din capitala franceză pentru că ceața groasă din București ar împiedica aterizarea aeronavei.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Vremea nu este una mai bună nici în Franța. Ministrul Transporturilor francez a anunțat marți că aeroporturile din Paris, Charles de Gaulle și Orly, vor întâmpina probleme miercuri, în prima parte a zilei, când aproape jumătate dintre zboruri vor fi anulate.

De asemenea, MAE român a transmis în această seară o avertizare de călătorie pentru Franța, pentru ziua de mâine. Potrivit comunicatului MAE, autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei. Vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

"Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly", se precizează în comunicat.