Prognoza specială pentru București. ANM: Se vor înregistra ploi şi vântul va sufla cu rafale de până la 45 km/h

În timp ce în Capitala va ploua, în multe judeţe din România vor fi ninsori abundente, viscol, polei, dar şi precipitaţii mixte. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa prognoza specială pentru Bucureşti până vineri. Potrivit meteorologilor, în cursul acestei zile, dar şi în următoarele trei, se vor înregistra ploi, burniţă şi vântul va sufla cu rafale de până la 45 km/h. În plus, mercurul va coborî în termometre până la -5 grade Celsius.

Tot azi, reprezentanţii din cadrul ANM au anunţat că intră în vigoare noi coduri galbene de ninsori, viscol, ploi şi polei, valabile pentru mai bine de jumătate din teritoriul României. În unele zone din ţară se vor înregistra temperaturi de - 15 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Bucureşti în intervalul 06.01.2026, ora 10:00 - 07.01.2026, ora 08:00: Valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Pe de altă parte, în Capitală nu s-a dispersat ceaţa, iar de dimineaţă, a fost emis un cod galben pentru acest fenomen meteo; alte 10 judeţe au fost sub această atenţionare nowcasting.

Conform informaţiilor oferite de cei de la Administraţia Naţională de Meteorologie, astăzi, vântul va sufla slab și moderat în Bucureşti, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru Bucureşti – miercuri, 7 ianuarie, de la ora 08:00 până joi, 8 ianuarie, la ora 08:00. Cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de

0...1 grad.

Cum va fi vremea în Bucureşti între 08.01.2026, ora 08:00 şi 09.01.2026, ora 10:00. Valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior și apropiate de mediile multianuale specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de interes general ce vizează intensificări ale vântului, au mai transmis oficialii din cadrul Administraţei Naţionale de Meteorologie.