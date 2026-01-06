Avertizare imediată de la ANM: Au fost emise coduri galbene de ceață valabile în 10 județe, dar şi în Capitală. Zonele vizate

Şoferi sunt sfătuiţi să circule cu prudență maximă şi să adapteze viteza la condiţiile meteo-rutiere. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zone din 10 judeţe, dar şi în Capitală. Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00 este în vigoare un cod galben de ceaţă, emis pentru judeţele Galaţi, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, dar şi în municipiul Bucureşti, unde vizibilitatea este redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Atenționări nowcasting Cod galben de ceaţă, emise şi pentru următoarele judeţe până la ora 10:00:

județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Dobrești, Râca;

Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Dobrești, Râca; județul Prahova : Ploiesti, Brazi, Urlați, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița, Olari;

j udețul Dâmboviţa : Târgoviște, Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Ludești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Mănești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;

respectiv zona localităților: Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi; județul Tulcea: Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

Ceaţa densă determină o vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, conform meteoromania.ro.