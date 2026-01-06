Ninsorile dau peste cap zborurile către Paris. Curse anulate miercuri pe aeroporturile Charles-de-Gaulle și Orly

Ninsorile dau peste cap zborurile către Paris. Foto: Getty Images

Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot.

Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operaţiunilor de deszăpezire a pistei şi degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% din zborurile programate între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles-de-Gaulle din Paris, cel mai mare aeroport din Franţa, şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 13:00 pe aeroportul Orly, al doilea ca mărime, a precizat Philippe Tabarot într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În timpul primelor ninsori de luni după-amiază, Autoritatea Aeronautică Civilă din Franţa (DGAC) a solicitat companiilor aeriene să anuleze 15% din zborurile lor pe cele două aeroporturi principale care deservesc capitala.

"Oferim informaţii privind restricţiile de zbor, iar companiile aeriene îşi organizează programul în consecinţă", a explicat Chems Chkioua, directorul general de la DGAC, în cadrul briefingului de presă al ministrului Transporturilor.

Marţi dimineaţă, programul zborurilor pe aeroporturile pariziene a funcţionat aproape normal, dar ninsese cu o zi înainte. "Mâine, va ninge dimineaţa, în perioada de vârf de trafic", a explicat directorul general de la DGAC.