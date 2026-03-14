Prima intervenție robotică la distanță. Un chirurg a operat un pacient cu cancer aflat la 2.400 km distanță

Operația a fost realizată de profesorul Prokar Dasgupta, chirurg urolog de renume. Foto: Getty Images

O premieră medicală în Marea Britanie marchează o adevărată etapă istorică în chirurgia robotică. Un pacient cu cancer de prostată din Gibraltar a fost operat cu succes de la Londra, folosind un sistem robotic de ultimă generație, la peste 2.400 km distanță. Operația reprezintă prima intervenție robotică completă realizată la distanță în Regatul Unit, scrie The Independent.

Paul Buxton, în vârstă de 62 de ani, care a locuit în Gibraltar timp de patru decenii, a fost pacientul care a beneficiat de această tehnologie revoluționară. La doar patru zile după operație, Buxton se simțea „fantastic” și a declarat că participarea la procedură a fost o alegere evidentă: „Nu a fost o decizie dificilă, a fost clar că trebuie să fac asta”.

Tehnologia care face posibilă operația la distanță

Operația a fost realizată de profesorul Prokar Dasgupta, chirurg urolog de renume, lider al London Clinic’s Robotic Centre of Excellence. Profesorul a confirmat că între instrumentul robotic din Londra și robotul din Gibraltar exista o întârziere de doar 0,06 secunde, ceea ce i-a permis să opereze aproape ca și cum ar fi fost în aceeași sală de operație cu pacientul.

Robotul utilizat, Toumai Robotic System produs de Microport, a fost controlat de la distanță printr-o consolă specială, echipată cu cameră 3D HD și patru brațe robotice. Conexiunea a fost realizată prin fibră optică, cu un backup 5G, pentru a asigura siguranța intervenției în cazul unei eventuale pierderi a semnalului.

„Această tehnologie ne permite să oferim acces la cel mai bun chirurg pacienților din zone îndepărtate, fără a fi nevoie să călătorească sute sau mii de kilometri pentru tratamente complexe,” a explicat profesorul Dasgupta. „Beneficiul este uriaș, iar potențialul pentru pacienți este enorm.”

Avantajele chirurgiei robotice la distanță

În mod tradițional, pacienții din Gibraltar cu nevoi medicale complexe trebuiau să călătorească în Regatul Unit sau în alte orașe mari pentru tratamente chirurgicale. Operația la distanță reduce atât costurile, cât și disconfortul asociat călătoriei și șederii în afara comunității locale.

Paul Buxton a menționat că, fără această oportunitate, ar fi trebuit să zboare la Londra, să intre pe lista de așteptare NHS și să petreacă cel puțin trei săptămâni departe de casă. „Operația la distanță a fost o decizie firească pentru mine. Este revoluționar pentru Gibraltar, pentru că acum nu mai trebuie să părăsești insula pentru intervenții majore,” a adăugat el.

Cum funcționează procedura

Sistemul robotic permite chirurgului să controleze fiecare mișcare de la distanță, folosind procesarea în timp real și algoritmi care reduc întârzierea percepută. Profesorul Dasgupta a mai explicat că echipa medicală din Gibraltar era pregătită să preia controlul în caz de urgență, însă conexiunea extrem de rapidă a făcut ca intervenția să se desfășoare fără probleme.

Această premieră a fost posibilă prin colaborarea London Clinic cu Gibraltar Health Authority și sprijinul tehnologic al companiei globale Presidio. Operația a deschis calea pentru viitoare proceduri la distanță, extinzând accesul pacienților la chirurgi specialiști fără a fi nevoie de călătorii costisitoare și obositoare.

Reacții și perspective viitoare

După succesul intervenției, profesorul Dasgupta va efectua o a doua operație pe 14 martie, care va fi transmisă în direct către peste 20.000 de chirurgi urologi participanți la congresul European Association of Urology.

Al Russell, directorul executiv al London Clinic, a declarat: „Suntem mândri să facem parte din istoria medicinei și sperăm că tot mai mulți pacienți vor beneficia de acest progres incredibil.” Gemma Arias-Vasquez, ministrul sănătății din Gibraltar, a adăugat: „Acest moment marchează o etapă revoluționară pentru Gibraltar și pentru pacienții noștri. Demonstrează cum tehnologia și expertiza medicilor transformă accesul la tratamente complexe.”