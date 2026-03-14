De ce să duci mașina la service când se încălzește vremea. Semnele la care trebuie să fii atent

Frigul lasă urme vizibile asupra motorului. Foto: Getty Images

Alternanța temperaturilor, ger, dezgheț, din nou ger, urmat de alt dezgheț, combinată cu scurte deplasări ale mașinii pe timp de frig puternic, lasă urme vizibile asupra motorului. Uleiul se degradează, poate fi prea puțin sau prea mult, iar scurgerile uzuale devin mult mai frecvente. Curelele accesoriilor și, în mod special, cureaua de distribuție se uzează rapid, scrie auto-swiat.pl.

Un control al mașinii după iarnă poate preveni reparații costisitoare sau chiar blocarea motorului. Deși anumite verificări necesită intervenția unui service, multe lucruri pot fi evaluate chiar de către șofer, mai ales dacă are puțină experiență mecanică.

Verifică uleiul înainte de orice drum

După o iarnă severă, uleiul motorului poate fi într-o stare proastă. Problemele nu apar doar din cauza uzurii, ci și din nivelul nepotrivit sau contaminarea cu substanțe străine. Atenție la:

Ulei prea puțin, care indică arderea excesivă a uleiului. Este necesar să-l completați imediat și să planificați schimbul complet. În paralel, trebuie diagnosticat motivul pentru care motorul consumă ulei. Ignorarea acestui aspect poate duce rapid la avarii serioase.

Ulei prea mult, care poate fi contaminat, de exemplu cu combustibil. Cauza frecventă este circulația pe distanțe scurte în sezonul rece. Dacă nivelul este moderat peste maxim, se poate face schimbul conform programului de întreținere, dar dacă depășește clar limita superioară, este nevoie de schimb imediat, pentru a evita deteriorarea motorului. Eliminarea excesului nu rezolvă problema.

Ulei tulbure sau îngroșat. Cantități mici apar din condensul de apă rezultat din diferențele mari de temperatură. Cantități mari, mai ales pe joja de ulei, indică infiltrarea apei din sistemul de răcire și necesită vizită la service. Atenție! Cel mai sigur este transportul mașinii pe platformă.

Verificarea lichidului de răcire

Nivelul lichidului de răcire trebuie să fie între marcajele minim și maxim, la motor rece. Dacă e puțin, completați, dacă este mult prea scăzut, problema e mai serioasă.

Aspectul lichidului contează la fel de mult ca nivelul. Acesta trebuie să fie clar, fără impurități sau emulsii, fără miros de gaze arse.

Apariția uleiului sau a altor impurități indică defecte serioase ale motorului, ale chiulasei sau ale sistemului de recirculare a gazelor de eșapament. În astfel de cazuri, nu conduceți mașina, este mai sigură tractarea.

Inspectarea curelelor

Verificați cu atenție curelele de accesorii: fisuri, delaminări sau ulei pe curea sunt semnale de alarmă. Cureaua de distribuție, ascunsă sub capac, poate fi dificil de observat. Orice microfisură sau deteriorare este motiv pentru schimb imediat.

Unele motoare au cureaua de distribuție „în baie de ulei”. Chiar dacă pare protejată, uzura poate duce la blocarea motorului înainte ca aceasta să se rupă. Controlul acesteia trebuie făcut de un mecanic în cadrul reviziei de primăvară.

Semne de avertizare în timpul funcționării motorului

După iarnă, cele mai frecvente probleme apar în sistemul de răcire și climatizare, dar și în funcționarea generală a motorului. Atenție la:

Ventilatorul motorului care pornește prea des

Aerul condiționat care nu funcționează corect sau produce sunete neobișnuite

Temperatura motorului instabilă sau indicatoare care variază frecvent

Sunete ciudate, scârțâituri sau vibrații la accelerare, mai ales la motor rece

Motor care tremură la relanti