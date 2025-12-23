Elevii vor avea transport gratuit și pe perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Elevii vor beneficia de transport gratuit și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională, chiar dacă acestea au loc după încheierea cursurilor. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat marți, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputaților, relatează Agerpres.

Proiectul modifică articolul 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și extinde gratuitatea transportului pentru elevi astfel încât aceștia să poată călători gratuit și pe durata examenelor naționale.

Inițiatorul proiectului, deputatul UDMR Szabó Ödön, subliniază că măsura sprijină accesul egal la educație și respectă principiile constituționale privind dreptul la învățătură, fără a presupune un impact bugetar semnificativ, întrucât perioada și categoria beneficiarilor sunt limitate.

În prezent, elevii din învățământul preuniversitar autorizat sau acreditat beneficiază de transport gratuit local, județean, interjudețean și feroviar doar pe durata cursurilor școlare.

„Totuşi, pentru elevii claselor terminale (a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă), cursurile se încheie la începutul lunii iunie, conform structurii anului şcolar stabilite prin ordin al ministrului educaţiei. Însă Examenul Naţional de Bacalaureat se desfăşoară ulterior, în luna iunie (probele scrise), şi continuă cu sesiunea a doua în lunile iulie-august. Această situaţie creează un vid legislativ care afectează în mod direct mii de elevi din întreaga ţară, în special pe cei care învaţă în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, aceştia nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deşi sunt obligaţi să se deplaseze pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen şi cei care trebuie să călătorească pe distanţe lungi, costuri suplimentare pentru familii aflate adesea în situaţii vulnerabile, precum şi un potenţial risc de absenteism sau abandon în rândul celor care nu îşi permit transportul. (...) Prezenta propunere legislativă are un impact social şi educaţional semnificativ, având ca scop corectarea unei lacune administrative care afectează în mod direct egalitatea de şanse între elevi", subliniază iniţiatorul în expunerea de motive.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților a fost for decizional.