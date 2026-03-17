Conferința România Responsabilă trage semnalul de alarmă asupra educației

Situația din educație este la limită pe fondul subfinanțării cronice și al amânării problemelor de la an la an. Aceasta este concluzia participanților la Conferința România Responsabilă. Evenimentul, organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști, a reunit parlamentari, reprezentanți ai administrației publice, cadre didactice, directori de școli, membri ai societății civile, dar și ai mediului de afaceri.

Conferința a fost dedicată responsabilității sociale, prevenirii violenței și combaterii adicțiilor în școli.

„Felicit alegerea temei în cadrul conferinței România Responsabilă pentru anul 2026, pe tot ceea ce înseamnă combaterea formelor de adicție. Doar o participare și o muncă alături de părinți, de școală, de societate, de instituțiile statului cu atribuții în domeniu putem să combatem aceste fenomene”, a declarat Natalia Intotero, vicepreședintă a Camerei Deputaților.

Un sistem mai sărac din an în an nu face decât să amâne problemele din educație, domeniu care trebuie să fie prioritar în România.

„Prin această conferință, care aduce la masa discuțiilor reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, ai mediului educațional preuniversitar, dar și ai societății civile, vom identifica soluții și vom pune bazele unor colaborări durabile și valoroase, din punctul meu de vedere, pentru elevii din municipiul București, venind în sprijinul acestora cu proiecte și programe care să aducă în prim-plan această idee de responsabilitate socială”, susține și Florin Lixandru, inspector general ISMB.

Inclusiv presa are un rol esențial, mai ales în semnalarea problemelor din educație, dar și în găsirea unor soluții de ieșire din criza continuă în care se află școala de la noi.

„Presa face parte dintr-un mecanism democratic care ar trebui să se implice puternic și se implică în problemele majore ale societății. În toate instituțiile media, acest subiect este totdeauna un subiect principal”, a explicat Dan Constantin, președintele UZPR.

Lavinia Șandru, inițiatoarea conferinței România Responsabilă, avertizează că lipsa unor măsuri concrete riscă să afecteze viitorul unei întregi generații.

„Ne aflăm într-un moment complicat în ceea ce privește viitorul României și în ceea ce privește tinerii, și în ceea ce privește pe cei care au grijă de viitorul lor. Trebuie să reușim să facem în așa fel încât, unindu-ne forțele, să reușim prin educație, care trebuie să fie mult mai bine susținută din punct de vedere financiar de acum înainte, să pregătim tinerii pentru viitor, un viitor pe care nu îl cunoaștem în momentul de față, care este tot mai incert, dat fiind tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial și pe care noi trebuie să-l pregătim cât se poate de responsabil”, a declarat ea.

Violența, drogurile și abandonul școlar sunt probleme care trebuie rezolvate urgent pentru a salva societatea românească.