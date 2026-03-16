Tinerii României, blocați între studii și piața muncii. PUSL cere intervenția urgentă a statului

Adolescentă în bancă, având în faţă un laptop. Foto: canva

Aproape jumătate dintre tinerii români cu vârsta sub 35 de ani nu au în prezent un loc de muncă, potrivit datelor unui sondaj realizat de INSCOP. Procentul ridicat arată o problemă structurală serioasă a pieței muncii și ridică semne de întrebare privind viitorul economic al țării.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția că lipsa experienței cerute de angajatori și salariile mici pentru pozițiile de început îi țin pe mulți tineri în afara pieței muncii, deși aceștia au finalizat studiile și sunt pregătiți să muncească.

Pentru a corecta această situație, PUSL propune trei direcții de acțiune menite să faciliteze integrarea tinerilor în câmpul muncii. Prima măsură vizează implementarea unui program de sprijin pentru primul loc de muncă, prin care statul să subvenționeze parțial salariile tinerilor angajați pentru o perioadă limitată, astfel încât angajatorii să fie încurajați să ofere oportunități celor fără experiență.

De asemenea, formațiunea propune acordarea unor facilități fiscale companiilor care angajează tineri, precum și dezvoltarea programelor de ucenicie și formare profesională, astfel încât experiența practică să poată fi dobândită simultan cu dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii.

„Astfel de politici ale statului ar putea contribui la reducerea decalajului dintre cerințele angajatorilor și nivelul de pregătire al tinerilor, sprijinind în același timp creșterea ocupării și consolidarea bazei de contribuabili pe termen lung”, a declarat Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL.

Dacă aceste măsuri vor fi implementate, spun reprezentanții partidului, ele ar putea reprezenta un prim pas important pentru a transforma energia și potențialul noii generații într-un motor real de dezvoltare pentru economia României.