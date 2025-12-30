Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume

Gabriel Pop povestește că a aplicat pentru testarea Mensa din pură curiozitate. Foto: Facebook / Colegiului Național ”Andrei Mureșanu”

Gabriel Pop, elev în cadrul Colegiului Național ”Andrei Mureșanu” din Dej, a devenim recent membru Mensa. Acesta a susținut o testare IQ în luna octombrie la Universitatea Babeș-Bolyai, rezultatul obținut plasându-l în top 2% din populația globală. În urma testării, tânărul a fost declarat eligibil pentru a se înscrie în Mensa.

Potrivit Mensa România, organizația funcționează ca o masă rotundă, unde etnia, rasa, sexul, religia, naționalitatea, vârsta, opinia politică, mediul educațional și social sunt complet irelevante. De fapt, singurul criteriu de admitere în Mensa este ca membrii să se afle printre cei mai inteligenți 2% din oameni, rezultatul fiind certificat de un test de inteligență aprobat de Mensa. Altfel spus, calitatea de membru este deschisă tuturor celor care au un coeficient al inteligenţei (IQ) destul de ridicat pentru a se clasa între primii doi dintr-o sută din punctul de vedere al inteligenţei.

”Am aplicat pentru testarea Mensa din curiozitate și din dorința de a-mi evalua nivelul într-un cadru obiectiv. Îmi doresc să mă dezvolt constant și să valorific oportunitățile care pot contribui real la creșterea mea personală și academică, iar această testare a fost un pas firesc în acest sens”, a afirmat el pentru dej24.ro.

Mai mult decât atât, a văzut Mensa ca pe o oportunitate de dezvoltare.

”Am dorit să intru în Mensa pentru că am văzut-o ca pe o oportunitate de dezvoltare pe termen lung. Consider că poate oferi un cadru care să mă ajute să evoluez intelectual și personal și, în timp, să folosesc această experiență într-un mod care să aibă un impact pozitiv nu doar la nivel individual, ci și în comunitate și în societate”.

Iar faptul că a fost acceptat reprezintă o confirmare a capacităților lui.

”Pentru mine, intrarea în Mensa nu este un scop în sine, ci o confirmare și o responsabilitate. Este un motiv să continui să muncesc, să mă dezvolt și să folosesc ceea ce știu într-un mod util. Consider că inteligența are valoare doar atunci când este dublată de disciplină, caracter și rezultate”.

Tânărul susține că, în viitor, nu se poate defini printr-o singură profesie, ci este încă într-o perioadă continuă de descoperire și formare.

”Mă atrag mai multe domenii, în special securitatea cibernetică, diplomația și zonele care presupun analiză si decizii bine gândite”, a concluzionat. el.

Școala noastră îl felicită pe elevul Gabriel Pop (clasa a 11-a A, Colegiul Național Andrei Mureșanu – CNAMD), care a... Publicată de Colegiul Național "Andrei Mureşanu" Dej pe Marţi, 23 decembrie 2025