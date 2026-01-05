Alerte meteo de vreme rea în aproape toată ţara: ANM a emis coduri portocalii și galbene de ninsori şi ploi. HARTA cu zonele afectate

Atenţionările nowcasting sunt valabile începând de luni, de la ora 10:00, până marţi, la ora 10:00. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineaţa avertizari nowcasting de vreme rea în aproape toată România. Patru judeţe se află sub cod portocaliu de ninsori, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 - 30 cm. În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. Conform meteorologilor, pentru mai mult de jumătate din ţară a fost emis un cod galben de ploi, lapoviţă şi ninsori, ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

HARTA cu zonele vizate de alertele de vreme rea emise de ANM

Mare parte din România va intra luni, la ora 10:00, sub avertizare Cod galben de vreme rea în timp ce zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara este avertizată cu Cod portocaliu de ninsori abundente, potrivit meteoromania.ro.

Oficialii din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie au anunţat până marţi, la ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei un cod galben de ninosori, ploi şi lapoviţă. La început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi precipitaţii mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting). Sursa foto: meteoromania.ro

Se vor acumula 10 - 20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va depune un strat nou, în general de 3 - 10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri, vitezele vor ajunge la 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Cod portocaliu de ninsori pentru 4 judeţe din România

De asemenea, un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 - 6 ianuarie, ora 10:00, pe parcursul căruia în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 - 30 cm (echivalent în apă de 20 - 30 l/mp).

Meteorologii au mai transmis că în zona înaltă vor fi rafale de 80 - 90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.