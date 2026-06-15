Întoarcerea pe Lună poate fi în pericol. Ce trebuie să rezolve NASA, SpaceX și Blue Origin până în 2028

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NASA vrea să trimită oameni pe Lună în 2028. Înainte de asta, are nevoie ca SpaceX și Blue Origin să-și repare rachetele, să reconstruiască o rampă avariată și să demonstreze o manevră pe care nimeni nu a mai făcut-o vreodată – realimentarea în spațiu, scrie The New York Times.

Înainte de a încerca să aterizeze oameni pe Lună în 2028, NASA are nevoie ca multe lucruri să meargă conform planului. Zborul la timp al misiunii Artemis III este unul dintre ele.

Marți, agenția spațială americană a dezvăluit echipajul Artemis III și a oferit o actualizare optimistă despre stadiul misiunii. Dar a ocolit întrebarea esențială: va fi Artemis III cu adevărat pregătită să zboare anul viitor?

Jared Isaacman, administratorul NASA, a recunoscut că agenția are un istoric de depășiri bugetare și întârzieri.

„Înțeleg pe deplin scepticismul”, a spus el într-un interviu acordat The New York Times. „Acum facem lucrurile diferit”.

O mare parte din pregătirile pentru Artemis III depind de SpaceX, compania lui Elon Musk, și de Blue Origin, a lui Jeff Bezos.

Ambele companii dezvoltă module de aterizare pentru misiunile viitoare, care vor transporta astronauții din orbita lunară pe suprafața Lunii. Artemis III va testa mai întâi manevre critice cu versiuni ale acestor vehicule în apropierea Pământului.

Ce trebuie să realizeze misiunea Artemis III?

Artemis III este o misiune complexă: presupune lansări coordonate gestionate de trei echipe de control al misiunii. NASA se ocupă de astronauți, SpaceX și Blue Origin lansează propriile vehicule. Cele trei nave spațiale urmează să se întâlnească pe orbita joasă a Pământului.

La evenimentul de marți, Jeremy Parsons, directorul programului Artemis, a explicat că modulul de aterizare al Blue Origin, numit Blue Moon, va fi lansat primul și va rămâne în spațiu până la 90 de zile. În acest interval, NASA va lansa nava Orion – cu echipajul Artemis III la bord – la bordul rachetei Space Launch System. Orion și Blue Moon se vor întâlni și vor rămâne andocate aproximativ două zile, timp în care echipajul va trece în Blue Moon pentru a testa sistemele electronice și de susținere a vieții.

Vehiculul Starship al SpaceX va decola ulterior. Orion va andoca la Starship pentru aproximativ o zi, dar echipajul nu va intra în acesta.

În schimb, NASA va testa alte sisteme de control și va colecta date pentru misiunile Artemis viitoare, când motoarele Starship ar putea propulsa Orion spre Lună.

Potrivit lui Parsons, misiunea va dura aproximativ două săptămâni, iar astronauții vor reveni pe Pământ prin amerizare în Oceanul Pacific.

Cât de pregătite sunt SpaceX și Blue Origin?

Pentru Artemis III, ambele companii au nevoie de versiuni funcționale ale modulelor de aterizare lunară și de capacitatea de a le lansa în spațiu.

SpaceX nu va lansa un prototip al modulului lunar Starship pentru această misiune. Jessica Jensen, o directoare executivă a companiei, a explicat marți că SpaceX va folosi în schimb un vehicul Starship construit inițial pentru alte misiuni, la care va fi atașat un port de andocare.

Compania intenționează să-l lanseze cu o nouă versiune a rachetei Starship, denumită Versiunea 3, care a debutat în mai printr-un zbor de testare în mare parte reușit.

La câteva zile după acel zbor, Administrația Federală a Aviației a suspendat la sol racheta SpaceX din cauza unor defecțiuni ale motoarelor. SpaceX trebuie să finalizeze o investigație privind incidentul înainte de a putea relansa racheta – ceea ce ar putea afecta numărul de zboruri de testare pe care compania le poate efectua înainte de Artemis III.

John Couluris, director executiv la Blue Origin, a declarat marți că modulul Blue Moon va fi pregătit pentru lansarea Artemis III în 2027.

Blue Moon urma să fie lansat cu racheta New Glenn a Blue Origin, care părea o opțiune mai sigură – până la sfârșitul lunii mai, când New Glenn a explodat în timpul unui test de motoare, avariind singura rampă de lansare disponibilă pentru această rachetă. Experții spun că repararea rampei – sau finalizarea construcției alteia – ar putea dura luni de zile. Dave Limp, directorul general al Blue Origin, a declarat pe rețelele sociale că New Glenn va zbura din nou până la sfârșitul anului.

În ciuda acestor probleme, Isaacman s-a arătat convins că ambele companii vor fi pregătite până la mijlocul lui 2027. NASA analizează și varianta lansării Blue Moon cu o altă rachetă, a spus el, „dacă asta este necesar pentru a ne menține termenele”.

Cum se pregătește NASA pentru Artemis III?

Inginerii NASA trebuie mai întâi să repare lansatorul mobil – platforma pe care stă racheta Space Launch System la lansare – avariat în timpul misiunii Artemis II, din aprilie. Urmează asamblarea meticuloasă a rachetei, componentă cu componentă, un proces cunoscut drept „stacking”.

Isaacman a spus că acest proces va începe în câteva săptămâni. Pentru Artemis II, inginerii NASA au avut nevoie de aproximativ 11 luni pentru a finaliza asamblarea rachetei cu nava Orion deasupra.

NASA va efectua și o repetiție generală a lansării, parțial asamblate, în această toamnă, când specialiștii vor pompa propulsori în rezervoarele rachetei pentru a rezolva eventualele probleme.

Pe lista de sarcini se află și instalarea noului scut termic al navei Orion, care protejează capsula de temperaturile extreme la revenirea pe Pământ. Iar echipajul urmează să înceapă antrenamentele chiar de luni, potrivit comandantului Randy Bresnik.

Ce urmează după Artemis III?

Pentru ca NASA să încerce să aterizeze astronauți pe Lună în 2028, atât Blue Origin, cât și SpaceX trebuie să-și finalizeze modulele de aterizare lunară și să demonstreze aterizări fără echipaj pe suprafața Lunii. SpaceX are un obstacol suplimentar: racheta Starship este atât de mare și de grea încât poate ajunge doar pe orbita joasă a Pământului înainte de a rămâne fără combustibil. Va trebui realimentată în spațiu – o manevră pe care SpaceX nu a demonstrat-o încă.

Potrivit lui Isaacman, aterizările fără echipaj ale SpaceX și Blue Origin pe Lună ar trebui să aibă loc ideal în 2027, după Artemis III – ceea ce lasă NASA cu un interval foarte scurt pentru a analiza acele demonstrații și a efectua ajustările necesare înainte de o aterizare cu echipaj în 2028.

Clayton Swope, director adjunct al Proiectului pentru Securitate Aerospațială, a spus că optimismul față de programul Artemis este „minunat”, dar că „este bine să ai și o verificare a realității – ce anume este fezabil și când”. El se îndoiește că NASA poate realiza o aterizare cu echipaj în 2028, deși crede că Statele Unite pot ajunge pe Lună înaintea Chinei până la sfârșitul deceniului. Și a lansat un avertisment: „Obiceiul de a stabili termene care nu sunt respectate riscă să erodeze încrederea publicului că NASA își poate îndeplini promisiunile” – și să îi facă pe americani să se întrebe: „De ce să mai cheltuim bani pe asta?”