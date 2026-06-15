Jaf de 280.000 de euro la un restaurant din Milano. Hoţii, îmbrăcaţi în muncitori, au furat sticle de vin unice în lume

Hoţii au reuşit să plece cu mai multe sticle de vin unice în lume, în valoare de 280.000 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Sâmbătă dimineaţă, la ora 7.30, mai mulţi bărbaţi îmbrăcaţi în muncitori, cu veste și căști de protecție portocalii, au găurit vitrina unui restaurant de la Milano, Italia, şi au reuşit să plece cu mai multe sticle de vin unice în lume, în valoare de 280.000 de euro.

Restaurantul vizat de bandiţi se numeşte Affinatore şi este un local din cartierul Sempione de la Milano, cunoscut pentru lista sa de vinuri și selecția de mezeluri fine, relatează Corriere della Sera. Jaful a vizat unele dintre cele mai rare sticle din lume de la Domaine de la Romanée-Conti, numele care pentru mulți pasionați de vin reprezintă un lux suprem. Domaine de la Romanée-Conti este cea mai cunoscută și exclusivistă vie/proprietate viticolă din regiunea Burgundia, Franța.

Imaginile surprinse de camerele de securitate interne arată cum cele două persoane dau spargerea.

Mai întâi, aceştia au dat o gaură în geamul rezistent al ferestrei de la intrare. Prin acea mică deschizătură, au ajuns la clanța interioară și au deschis ușa. Odată ajunși înăuntru, au folosit aceeași tehnică pentru a desface depozitul blindat unde se aflau sticlele. Imaginile arată clar găurile și uneltele folosite. Apoi cei doi bandiţi au luat sticlele întinse orizontal și le-au îndesat într-o pungă mare. Jaful a durat doar câteva minute şi s-a încheiat cu fuga hoţilor.

Fotografiile făcute după furt au dezvăluit violența operaţiunii şi modul de operare al bandiţilor. Însă, pe de altă parte, zeci de sticle au rămas intacte. Acesta este un detaliu care i-a șocat pe anchetatori și pe proprietari: hoții au ales doar cele mai rare și prestigioase etichete, ignorând alte vinuri extrem de valoroase, de asemenea expuse acolo.

„Vom depune o plângere și suntem încrezători că cei responsabili vor fi identificați”, a declarat Pino Scalise, proprietarul localului și antreprenor de restaurante milanez. Scalise deține, de asemenea, Gattopardo, Chatulle și Bullona, ​​printre alte localuri.

Conform unei reconstituiri inițiale, „valoarea de piață a sticlelor furate este de aproximativ 280.000 de euro. Chiar și simplul cost al răscumpărării lor de pe piaţă ar fi enorm: peste 150.000 de euro, presupunând că s-ar putea găsi exemplare similare pe piața internațională prin licitații și colecționari specializați.

Restaurantul este dotat cu supraveghere video și un serviciu privat de securitate 24 de ore din 24, iar agentul de securitate, care era ocupat la un alt restaurant din reţea în acel moment, a sosit la aproximativ trei minute după ce s-a declanșat alarma, dar a fost prea târziu, pentru că hoţii plecaseră deja.

Reprezentanţii locualului de lux colaborează cu Domaine de la Romanée-Conti pentru a reconstitui numerele de serie ale sticlelor furate și a le transmite autorităților și profesioniștilor din industrie. Scopul este de a îngreuna cât mai mult posibil revânzarea vinurilor care, datorită rarității și valorii lor, riscă să lase urme oriunde apar.

Un detaliu iese clar în evidență din filmări: hoţii ştiau exact ce caută şi nu a fost vorba despre un furt improvizat, ci a fost o operațiune chirurgicală, centrată în jurul câtorva sticle care valorau cât un apartament.