Italia riscă să piardă una dintre cele mai faimoase atracții turistice. Cinque Terre ar putea fi înghițită de ape

2 minute de citit Publicat la 23:40 15 Iun 2026 Modificat la 23:44 15 Iun 2026

Cinque Terre este în pericol din cauza creșterii nivelului mării. Foto: Getty Images

Una dintre cele mai faimoase porțiuni de coastă ale Italiei este tot mai amenințată de creșterea nivelului mării. Plajele, porturile și, în timpul fenomenelor extreme, chiar și calea ferată care traversează Parcul Național Cinque Terre sunt în pericol, scrie Euronews.

Parcul Național Cinque Terre este o destinație turistică de vară în Liguria, cunoscută pentru casele sale colorate, porturile pescărești și stâncile abrupte străbătute de trasee montane.

Dar o nouă analiză sugerează că satele sale ar putea fi în pericol serios de inundații în următorii 125 de ani.

Studiul subliniază vulnerabilitatea plajelor, a docurilor, a zonelor portuare, precum și a infrastructurii turistice și de transport.

Cinque Terre se confruntă cu inundații tot mai dese

Studiul realizat de o echipă internațională de cercetători a analizat două dintre cele mai expuse zone ale coastei Cinque Terre, unde se află satele Monterosso și Vernazza.

Publicată în jurnalul științific Remote Sensing, cercetarea a examinat posibilele scenarii de inundații de coastă până în 2150, utilizând cele mai recente proiecții climatice de la IPCC (Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice).

Oamenii de știință au descoperit că zonele analizate „prezintă o tendință nestaționară de creștere a nivelului mării, confirmând vulnerabilitatea tot mai mare a porțiunilor de coastă joase”.

Calculele au arătat că, până în 2150, creșterea relativă a nivelului mării ar putea fi între 0,60 și 1,17 metri, conform coordonatorilor studiului, Marco Anzidei, director de cercetare la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, și Alessandro Bosman, cercetător principal la Institutul de Geologie și Geoinginerie a Mediului.

„Lucrarea noastră a evidențiat faptul că, în timpul fenomenelor extreme, cele mai sensibile zone sunt plajele mici și zonele portuare joase”, au declarat aceștia pentru presa italiană.

Dar au adăugat că, în cel mai pesimist scenariu climatic, cele mai puternice furtuni ar putea genera valuri care să depășească 13 metri, reprezentând riscuri potențiale pentru liniile ferate care fac legătura cu Cinque Terre.

Studiul îndeamnă la adaptarea la creșterea nivelului mării

Având în vedere aceste scenarii îngrijorătoare, studiul conturează, de asemenea, sugestii pentru planificarea utilizării terenurilor și reducerea riscurilor de coastă.

Punctul de plecare, îndeamnă cercetătorii, este adaptarea țintită a locațiilor, inclusiv „ajustarea înălțimii docurilor, îmbunătățirea sistemelor de drenaj și protejarea infrastructurii și a serviciilor legate de turism”.

Parcul Național Cinque Terre a început deja să dezvolte un plan de adaptare la schimbările climatice.

Una dintre măsurile cheie este întreținerea și conservarea zidurilor de piatră, care sunt structuri esențiale pentru stabilitatea hidrogeologică, în special în fața fenomenelor meteorologice din ce în ce mai frecvente și violente, precum și conservarea peisajului agricol istoric.

„Întreținerea stâncilor și a docurilor noastre este o problemă complexă care necesită o abordare multidisciplinară, implicând comunitatea științifică, părțile interesate locale, comunitățile și instituțiile locale”, a declarat președintele Parcului Național Cinque Terre, Lorenzo Viviani, pentru presa locală.