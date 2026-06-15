Rolls-Royce dă lovitura în Europa: Contract pentru trei reactoare nucleare modulare, câștigat în fața rivalilor americani și japonezi

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Rolls-Royce va construi centrale nucleare de mici dimensiuni pentru Suedia, într-un impuls major pentru ambițiile grupului britanic de inginerie de a conduce dezvoltarea acestei tehnologii emergente în Europa, potrivit Financial Times.

Un consorțiu condus de Rolls-Royce va construi trei reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) pentru statul scandinav, după ce a câștigat competiția în fața GE Vernova Hitachi. Este al treilea contract important pentru divizia Rolls-Royce SMR, printre susținătorii căreia se numără compania energetică cehă CEZ și Qatar Investment Authority.

Cel mai recent succes al Rolls-Royce SMR vine după câștigarea unor licitații similare în Marea Britanie și Cehia, pe fondul sprijinului acordat de guverne reactoarelor modulare mici, considerate o sursă fiabilă de energie electrică pentru acoperirea cererii în creștere, fără emisii de carbon.

Susținătorii SMR-urilor, care sunt mai mici decât centralele nucleare convenționale de ordinul gigawaților, afirmă că acestea pot fi construite cu mai puține întârzieri datorită metodelor modulare de fabricație. Reactoarele sunt produse în fabrică și transportate ulterior la locul de instalare pentru asamblare, ceea ce ar putea reduce depășirile de costuri. Criticii atrag însă atenția că nu există garanții că aceste avantaje se vor materializa.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că până în 2050 ar putea fi construite peste 1.000 de reactoare modulare mici la nivel global, cu investiții cumulate de peste 670 de miliarde de dolari în acest sector.

Conform acordului anunțat luni, Rolls-Royce SMR va livra trei reactoare, fiecare cu o capacitate proiectată de 470 MW, care vor fi amplasate lângă centrala nucleară Ringhals, situată pe coasta de vest a Suediei.

Peter Kyle, ministrul britanic pentru afaceri și comerț, a declarat că atribuirea contractului reprezintă „un vot major de încredere în inovația britanică și în industria noastră nucleară – suntem acum în centrul renașterii nucleare europene, alături de partenerii noștri din Suedia”.

Așa-numitul proiect Videberg va consolida sistemul energetic suedez prin adăugarea unei capacități de aproximativ 1.500 MW, echivalentă cu circa 6% din consumul anual de energie electrică al țării, pentru o perioadă de peste 60 de ani.

Anna Borg, directorul general al companiei energetice de stat Vattenfall și membru al consiliului de administrație al Videberg Kraft, compania nucleară deținută de Vattenfall și Industrikraft, a declarat că Rolls-Royce a fost preferată în fața GE Vernova Hitachi inclusiv pentru reducerea riscurilor generate de eventuale perturbări geopolitice.

GE Vernova Hitachi este o alianță între compania americană GE Vernova și grupul japonez Hitachi.

Potrivit unei surse familiarizate cu proiectul, reactoarele vor fi construite, cel mai probabil, în Marea Britanie și Cehia, urmând să fie transportate și asamblate în Suedia.

Prima unitate este așteptată să intre în funcțiune la mijlocul anilor 2030.

Guvernul suedez de centru-dreapta a relansat programul nuclear al țării după ce administrațiile anterioare au închis mai multe reactoare construite în anii 1970 și 1980, în urma unor accidente nucleare.

Alegerile parlamentare programate pentru luna septembrie ar putea aduce o schimbare de guvern, potrivit sondajelor de opinie, prin venirea la putere a social-democraților de centru-stânga. Potențialii lor parteneri de coaliție sunt însă mai sceptici față de energia nucleară decât partidele care formează actualul executiv.