Câţiva muncitori au descoperit monede de aur și alte artefacte rare îngropate de secole sub traseul unei viitoare autostrăzi, în Cehia

Printre obiectele descoperite se numără monede din aur și argint, matrițe pentru baterea monedelor, fragmente de ceramică. Sursa colaj foto: muzeumhk.cz

Un proiect de autostradă în Cehia a scos la iveală o lume celtică dispărută, plină de monede de aur, chihlimbar și indicii despre un important centru comercial pierdut în timp. Descoperirea a fost făcută de câțiva muncitori aflați pe șantier, în timpul lucrărilor de construcție a viitoarei autostrăzi.

Monede de aur și alte artefacte rare, găsite de muncitori care construiesc o autostradă în Cehia

Monede celtice din aur și argint, chihlimbar adus din zona Mării Baltice, obiecte din sticlă, fragmente de oglinzi și vase metalice au fost găsite de câţiva muncitori în apropierea orașului Hradec Králové, după ce arheologii au identificat o așezare de mari dimensiuni din perioada La Tène de-a lungul traseului viitoarei autostrăzi D35, care se află în construcție, relatează Daily Galaxy.

Descoperirea a fost anunțată de Muzeul Boemiei de Est din Hradec Králové, ai cărui arheologi au colaborat cu Universitatea din Hradec Králové și organizația Archaia Praha. Reprezentanții muzeului au descris situl drept unul excepțional pentru regiunea Boemia, datorită dimensiunii sale, stării de conservare și diversității artefactelor descoperite. Așezarea datează din perioada La Tène, o cultură a Epocii Fierului asociată frecvent cu celții.

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Situl a fost descoperit în timpul studiilor preliminare pentru viitoarea autostradă D35. Potrivit sursei citate, arheologii l-au identificat pentru prima dată în 2023, în cadrul cercetărilor efectuate înaintea proiectului rutier, iar săpăturile au continuat în următorii doi ani.

Arheologul-șef Matouš Holas a declarat pentru Televiziunea Cehă că primele artefacte descoperite le-au indicat cercetătorilor că au găsit un sit de mari dimensiuni. El a adăugat că așezarea ar fi rămas, cel mai probabil, necunoscută dacă lucrările la autostradă nu ar fi fost demarate.

Un sit de 25 de hectare ascuns sub traseul viitoarei autostrăzi D35 din Cehia

Așezarea se întindea pe aproape 25 de hectare, în apropierea orașului Hradec Králové, în nord-estul regiunii Boemia. Dimensiunea sa este mult peste cea a majorității siturilor din Epoca Fierului descoperite în zonă, care au, de regulă, între unu și două hectare.

Datorită suprafeței impresionante, densității vestigiilor și bogăției artefactelor găsite, experții consideră că este unul dintre cele mai mari situri celtice descoperite în Europa Centrală.

Potrivit muzeului, perioada de maximă dezvoltare a așezării a fost în secolul al II-lea î.Hr., înainte de apariția oppida – marile centre fortificate celtice. Situl pare să fi dobândit importanță mai devreme și fără a fi protejat de ziduri defensive.

Absența fortificațiilor reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare caracteristici ale sitului. Arheologii au găsit locuințe, zone de producție și, cel mai probabil, unul sau două sanctuare, însă nu au găsit urme ale unui sistem defensiv. Descoperirile sugerează o comunitate orientată spre meșteșuguri, schimburi comerciale și activități rituale, mai degrabă decât spre apărare militară.

Monedele din aur și argint, dar și chihlimbarul, indică existența unor rute comerciale extinse

Printre obiectele descoperite se numără monede din aur și argint, matrițe pentru baterea monedelor, fragmente de ceramică, fundații ale locuințelor, zone de producție și numeroase obiecte metalice.

Conform Muzeului Boemiei de Est din Hradec Králové, așezarea a fost un important centru regional de producție și comerț, conectat la rețele comerciale pe distanțe mari. Chihlimbarul, monedele din metale prețioase și dovezile unei producții ceramice de înaltă calitate susțin această ipoteză.

Oficialii au mai spus că s-au găsit bijuterii, chihlimbar, obiecte din sticlă, fragmente de oglinzi și recipiente metalice. Specialiștii cred că monedele de mici dimensiuni au fost realizate după modelul celor romane din aceeași perioadă.

De asemenea, uneltele descoperite și urmele unor ateliere sugerează că în așezare au trăit și au lucrat meșteșugari din mai multe domenii.