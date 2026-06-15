Putin vizionează, de 15 ani, programele de știri, special editate pentru el. „Știe foarte puțin despre ce se întâmplă în realitate”

Vladimir Putin, în timp ce o asistentă îi montează o lavalieră, înaintea susținerii unui discurs televizat. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin vizionează din 2011 emisiuni separate de știri care nu sunt difuzate la televizor și sunt destinate doar lui, a dezvăluit, într-un interviu, fostul redactor-șef al programului Vesti („Știri”) al canalului Rusia-1, Dmitri Skorobutov, informează The Moscow Times.

Conform lui Skorobutov, în perioada când acesta lucra la Rusia-1, proiectul programelor de știri destinate exclusiv lui Putin avea numele de „Telespectatorul Principal”.

„Chiar așa s-a întâmplat”, a spus Skorobutov. „De exemplu, la ora 20:00, era difuzat jurnalul de știri, după care echipa de producție rămânea și primeam instrucțiuni despre ce știri să lăsăm în acest grupaj, ce să adăugăm, unde să înfrumusețăm ce, unde să scoatem ce, astfel încât Putin să primească apoi o imagine ideală a frumoasei Rusii prezente. Adică, este un președinte atât de bun”, a spus Skorobutov.

Fostul redactor-șef al știrilor de la Rusia-1 a precizat că respectivul format de știri destinate exclusiv lui Putin a fost introdus după protestele de masă de la Moscova, organizate în 2011 sub sloganul „Pentru alegeri corecte”, unele dintre cele mai mari din istoria modernă a Rusiei.

„Toți au fost șocați de protestele din Piața Bolotnaia”, a spus Skorobutov, care a adăugat că, din acel moment, cei din anturajul lui Putin au început să-l „izoleze” informațional pe liderul de la Kremlin

Conform fostului redactor-șef de la Rusia 1, în prezent, Putin primește și mai puține informații reale, în special despre războiul din Ucraina.

Astfel, rapoartele de pe front au început să fie cenzurate pentru președinte după aprilie 2022, de când forțele armate ale Ucrainei au scufundat nava amiral a Flotei Mării Negre, crucișătorul Moskva.

„Știe puțin despre evenimentele reale și foarte puțin despre ce se întâmplă în război”, a concluzionat Skorobutov.

Dmitri Skorobutov a devenit, în 2006, la vârsta de 26 de ani, redactor-șef al emisiunii Vesti de la postul Rusia-1. După un conflict cu conducerea Companiei de Televiziune și Radio de Stat din Rusia și demiterea sa în 2017, Skorobutov a început să vorbească public despre cenzură la televiziunea de stat, precum și să-și dea în judecată fostul angajator. În 2020, el a primit azil politic în Elveția.