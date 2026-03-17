Lider PNL: Scenariul prin care Bolojan aruncă în aer coaliția de guvernare nu se discută în partid

1 minut de citit Publicat la 12:23 17 Mar 2026 Modificat la 12:23 17 Mar 2026

Alexandru Muraru spune că la reuniunea de sâmbătă a conducerii PNL nu se va discuta ieșirea partidului de la guvernare.

Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a reacționat marți la scenariul apărut pe surse, conform căruia premierul Ilie Bolojan ar urma să demisioneze și să retragă partidul din coaliția de guvernare.

Ar urma să se întâmple astfel cu ocazia reuniunii Biroului Politic Național, convocată sâmbătă la Sibiu.

Muraru respinge scenariul vehiculat pe surse și susține că acesta reprezintă doar "visul de mărire" al facțiunii PSD din jurul Liei Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, și al soțului acesteia, Claudiu Manda.

Postarea lui Muraru, pe Facebook, în continuare

"Circulă azi dimineață pe surse anonime un scenariu: premierul Ilie Bolojan ar vrea să demisioneze, PNL s-ar rupe, coaliția cade.

Știți de unde vin aceste surse? Din același loc de unde vin toate scenariile haotice din ultimele zile - din rețeaua Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, aripa pro-AUR din PSD care visează cu ochii deschiși la căderea Guvernului.

Ce circulă azi pe surse nu e o știre. Este lista de dorințe a celor care vor haos - anticipate, căderea Guvernului, instabilitate politică - pentru un singur motiv: reformele lui Bolojan amenință direct rețelele de putere pe care această aripă le-a construit în ani de guvernare - posturile clientelare, companiile de stat folosite ca rezerve de angajări politice, bugetele discreționare ale administrațiilor locale controlate de PSD. Orice, numai să nu piardă accesul la resursele statului pe care le-au transformat în instrument de putere politică.

Șeful PNL Iași: Scenariul în care Bolojan 'aruncă în aer coaliția' nu se discută în PNL

Scenariul în care premierul Ilie Bolojan ar „arunca coaliția în aer" nu se discută în PNL. Se discută în capetele celor de la PSD și AUR care și-ar dori asta.

Iar când îți dorești suficient de tare un lucru și ai acces la surse dispuse să susțină orice scenariu convenabil, visul tău ajunge titlu de presă.

PNL merge sâmbătă la Sibiu pentru a face evaluarea obiectivelor asumate de Coaliție și implementate la nivel guvernamental. De asemenea va face o analiză privind impactul reformelor și va discuta viziunea PNL pentru etapa post-reforme.

Premierul Ilie Bolojan nu a condus nouă luni un guvern în cele mai dificile condiții fiscale pentru a demisiona în săptămâna în care bugetul se votează în Parlament.

Sursele anonime reprezintă visul de putere al Olguței. Nimic mai mult."