Poluarea de pe râul Nistru. Ambasadorul Rusiei la Chişinău a fost convocat la MAE al Republicii Moldova

După ce Rusia a atacat infrastructura energetică ucraineană de pe Nistru, râul a fost poluat, iar mai multe orașe din Republica Moldova au rămas fără apă. Sursa colaj foto: Facebook/Ministerul Apărării al Republicii Moldova﻿

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat marţi dimineaţă la Ministerul de Externe moldovean, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu atacul Rusiei din 7 martie asupra complexului hidroenergetic "Novodnestrovsk" din Ucraina, care a dus la o poluare de proporţii pe Nistru, relatează Radio Chişinău şi Deschide.md, potrivit Agerpres.

"Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător şi securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Râul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populaţia ţării şi pentru 98% din municipiul Chişinău", transmite MAE moldovean.

Ministerul de Externe de la Chişinău subliniază că astfel de acţiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă şi sănătatea cetăţenilor Republicii Moldova şi nu pot fi acceptate. Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse i-au fost prezentate şi mostre de apă contaminată din Nistru, notează Deschide.md.

› Vezi galeria foto ‹

Oficialii din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu în bazinul râului Nistru, după ce în apele acestuia au ajuns produse petroliere. Autorităţile ucrainene au anunţat că scurgerile au fost provocate de un atac rusesc asupra hidrocentralei Novodnestrovsk, situată lângă oraşul cu acelaşi nume din regiunea Cernăuţi.

Autorităţile române au trimis în Republica Moldova un nou transport de echipamente şi materiale de intervenţie pentru a ajuta la gestionarea situaţiei generate de poluarea accidentală a fluviului Nistru, potrivit Agerpres.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru situaţia creată pe Nistru.