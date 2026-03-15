Chișinăul declară stare de alertă de mediu pe Nistru: Unda de poluare cu petrol continuă să se deplaseze în aval

Guvernul Republicii Moldova a decis duminică declararea stării de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile. Autoritățile de la Chișinău spun că "unda de poluare continuă să se deplaseze în aval”, potrivit tv8.md.

Premierul Alexandru Munteanu a precizat că decizia vine după monitorizarea situației din ultimele zile și în urma lucrărilor de protejare care au fost deja efectuate. “Dar, spre regret, unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare din nord nivelul contaminanților depășește limitele admisibile”, a declarat la ședința de Guvern Alexandru Munteanu.

Care sunt zonele afectate de poluare

Starea de alertă va afecta în totalitate raioanele Drochia, Soroca, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Tighina, Anenii Noi, Stânga Nistrului, precum și municipiile Bălți și Chișinău.

Totodată, vor fi afectate parțial raioanele: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

Serghei Diaconu a mai precizat că starea de alertă „nu înseamnă că a devenit situația critică”, ci că autoritățile instituie „un mecanism juridic pentru a permite tuturor autorităților să participe” la înlăturarea problemei.

„Acest regim oferă autorităților câteva pârghii importante – în primul rând permite intensificarea interveniților tehnice, inclusiv instalarea de baraje antipoluante suplimentare și sisteme de captare a poluanților în punctele strategice ale râului. În al doilea rând oferă posibilitatea instituirii unor restricții temporare privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășirea valorilor admise pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentarea cu apă. Și în al treilea rând, starea de alertă permite mobilizarea rapidă a resurselor suplimentare, inclusiv utilizarea bunurilor din rezervele de stat și cele care nu sunt în subordinea directă a statului”, a precizat Diaconu.

„Prioritate rămâne securitatea oamenilor, protejarea mediului înconjurător și gestionarea rapidă și responsabilă a acestei situații”, a menționat Munteanu.

La ședință, în regim online, au participat miniștrii Eugen Osmochescu, Vladimir Bolea, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu și Emil Ceban.

România a pus la dispoziţie echipamente şi materiale de specialitate necesare intervenţiei. „În baza Hotărârii nr. 3 din 12.03.2026 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, România a acordat asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, Republicii Moldova, în contextul situaţiei de urgenţă generate de deversarea unor substanţe poluante în sectorul amonte al fluviului Nistru”, a transmis vineri DSU, pe Facebook.