Blogger-ul Z, care a șocat toată Rusia când l-a atacat brusc pe Putin și a cerut arestarea acestuia, a fost internat la psihiatrie

Ilia Remeslo era un aprig susținător al lui Putin. Foto via Moscow Times

Blogger-ul Z Ilia Remeslo, care l-a numit pe Vladimir Putin președinte ilegitim și a cerut urmărirea penală a acestuia în calitate de criminal de război, a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg. Despre asta a relatat un alt blogger pro-război, Alexander Kartavik, citat de Moscow Times. Remeslo a fost internat la Spitalul Orășenesc de Psihiatrie nr. 3, în seara zilei de 19 martie, potrivit unor surse „direct din spital”. Potrivit site-ului Baza , bloggerul, care l-a criticat pe Putin, este tratat în Secția 16, specializată în tratarea bărbaților cu simptome noi de tulburare psihotică.

Canalul notează că secția găzduiește pacienți cu iluzii, tulburări de gândire și vorbire incoerentă. Fontanka confirmă, de asemenea, spitalizarea lui Remeslo . Biroul de informații al clinicii i-a spus corespondentului publicației că pacientului, care poartă același nume cu bloggerul, i-ar putea fi livrate pachete sâmbătă și miercuri. Jurnalistul Alexander Pliușev, care l-a intervievat pe Remeslo pe 18 martie , a relatat că acesta nu a răspuns la mesajele trimise joi dimineață „și nici măcar nu le-a analizat” și a ignorat, de asemenea, apelurile pe WhatsApp. Între timp, în interviul cu Pliușev, Remeslo a declarat , printre altele, că nu are nicio intenție să părăsească Rusia.

Anterior, în seara zilei de 17 martie și în dimineața zilei de 18 martie, Remeslo, care anterior susținuse guvernul rus și se opusese activ opoziției, a publicat o serie de postări pe canalul său de Telegram în care critica dur Kremlinul și pe Putin personal, stârnind un val de nedumerire și indignare în rândul societății Z. Șeful forțelor speciale cecene, Apti Alaudinov, a scris că Remeslo a început să critice guvernul „într-unul dintre cele mai dificile momente pentru țară”, ceea ce, a spus el, „nu poate provoca decât un ușor dezgust” din cauza „goanei după abonați și a falsei faime”.

În postările sale, bloggerul Z a enumerat șase motive cheie pentru nemulțumirea sa față de președinte: războiul cu Ucraina, pe care l-a numit „un impas absolut” și care provoacă pagube enorme economiei; cenzura internetului și a mass-media; mandatul nelimitat al lui Putin la putere; lipsa de respect față de cetățeni; și o „poftă nebună, la limita morbidității, de lux”.

Potrivit lui Pliușciov, dacă relatările despre spitalizarea bloggerului Z se vor confirma, aceasta va fi „cea mai eficientă gestionare a crizei” pentru autorități. „Deși ceea ce îmi spune Remeslo în interviu nu sună deloc a prostii”, a scris el.