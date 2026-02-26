Mexicul, prins între Trump și carteluri. Președinta Scheinbaum "se joacă cu focul"

Claudia Sheinbaum și Donald Trump. sursa foto: Getty

Președintele Donald Trump i-a cerut insistent președintei Claudia Sheinbaum să confrunte cartelurile. Uciderea lui El Mencho sugerează că strategia ar putea da rezultate – dar cu un cost, scrie The New York Times.

El Mencho era cel mai puternic lider de cartel rămas în libertate.

Baronul drogurilor, pe numele său real Nemesio Oseguera Cervantes, a reușit să evite capturarea timp de două decenii, supraviețuindu-le rivalilor săi El Chapo și El Mayo și transformând Cartelul Jalisco Noua Generație în cea mai puternică organizație criminală din Mexic.

În weekend, ascensiunea sa s-a încheiat brusc, în parte din cauza unei întâlniri romantice.

Eliminarea sa a fost un succes clar pentru autoritățile mexicane. Momentul ales a părut însă semnificativ.

Președintele Trump a cerut public și repetat autorităților mexicane să desființeze cartelurile care au acumulat averi trimițând droguri peste graniță. În caz contrar, a amenințat că armata SUA ar putea interveni.

Aceste amenințări par să fi avut efect.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a coordonat una dintre cele mai agresive ofensive împotriva cartelurilor din ultimul deceniu.

Duminică, la câteva săptămâni după ce Trump a ordonat o intervenție militară în Venezuela și a avertizat că Mexicul ar putea fi următorul, Sheinbaum a făcut un nou pas decisiv. A autorizat forțele mexicane să îl elimine pe cel mai căutat infractor al țării, folosind informații furnizate de Statele Unite.

Eliminarea lui Oseguera arată cum relația tensionată dintre Trump și Sheinbaum – doi lideri cu stiluri radical diferite, dar cu o colaborare neașteptată – a remodelat fundamental relația SUA–Mexic, în special în domeniul securității.

„Presiunea pe care Trump a exercitat-o asupra administrației ei a fost o forță de care ea a profitat”, a declarat Carlos Bravo Regidor, analist politic mexican specializat în relațiile SUA–Mexic. „Ea voia să schimbe politica de securitate a Mexicului, dar Trump a venit într-un moment foarte interesant pentru a o împinge în această direcție”.

Totuși, a adăugat Bravo, Sheinbaum se joacă cu focul.

„Nu știu dacă a vrut să meargă atât de departe pe cât a mers”, a spus el. „Este clar că această decizie pune administrația ei sub o presiune enormă și apare o mare întrebare privind capacitatea statului mexican de a gestiona consecințele acestei operațiuni”.

Asemenea mitologicei Hidre, tăierea unui cap al unui cartel duce adesea la apariția mai multora.

Eliminarea lui Oseguera a declanșat un val de împușcături, incendieri și blocaje rutiere în întreaga țară, iar mexicanii se pregătesc pentru noi violențe, pe măsură ce facțiunile rivale luptă pentru putere și confruntă guvernul. Este un ciclu pe care Mexicul l-a trăit de multe ori.

Este, totodată, un nou exemplu al influenței tot mai mari a lui Trump în America Latină. Venezuela, Cuba, Columbia, Argentina și Honduras pot confirma acest lucru.

La conferința sa de presă de marți, Sheinbaum a respins ideea că ar fi acționat sub presiunea lui Trump, calificând asemenea speculații drept „aproape ridicole”.

Ea a încercat constant să traseze limite în relația cu Washingtonul. Așa cum dorința lui Trump de a interveni în Mexic a devenit un element constant al retoricii sale, tot așa și mesajul ei privind protejarea suveranității Mexicului a devenit recurent.

Luni, ea a reiterat limitele rolului american. „Nu există participare a forțelor SUA”, a declarat ea reporterilor. „Înțelegerea cu Statele Unite se bazează în principal pe schimbul de informații”.

Sheinbaum a confirmat că agențiile americane au furnizat informații pentru operațiunea împotriva lui Oseguera, iar The New York Times a relatat că informații esențiale au provenit de la CIA. Agenția a refuzat să comenteze.

Ministrul mexican al Apărării a recunoscut, la rândul său, sprijinul american, dar a precizat că momentul decisiv a venit atunci când serviciile mexicane au identificat un apropiat al uneia dintre iubitele lui Oseguera, care a condus autoritățile la ascunzătoarea liderului cartelului.

Cooperarea dintre cele două țări pare să se fi îmbunătățit. În ianuarie, armata SUA a creat în Arizona, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Mexicul, un grup operativ pentru schimb de informații. Aproximativ 300 de militari și civili analizează activitatea cartelurilor – conducerea, logistica și fluxurile financiare – pentru a furniza informații autorităților mexicane. Grupul ar fi contribuit la operațiunea împotriva lui Oseguera.

Între 2008 și 2023, SUA au alocat 3,6 miliarde de dolari pentru cooperarea bilaterală în domeniul securității cu Mexicul. Totuși, colaborarea nu a fost întotdeauna atât de strânsă. Un program secret de informații al SUA investiga ținte importante din Mexic fără a împărtăși informațiile cu autoritățile mexicane, parțial din cauza corupției unor oficiali infiltrați de carteluri.

John Feeley, diplomat american de rang înalt în Mexic între 2009 și 2012, a declarat că situația pare să se schimbe.

„Marea diferență a fost mereu că nu aveam sprijin deplin din partea mexicanilor”, a spus el. Succesele recente „arată că, cel puțin în cazul Mexicului, Statele Unite au trebuit să exercite mai multă presiune pentru a crea voința politică necesară”.

Autoritățile mexicane au mai încercat să îl captureze pe Oseguera. În 2012, acesta a scăpat după ce cartelul său a blocat drumuri cu vehicule incendiate. În 2015, oamenii săi au doborât un elicopter militar mexican cu un lansator de grenade, ucigând trei soldați.

Aceste tentative au avut loc sub președinți conservatori. Sub mandatul predecesorului de stânga al lui Sheinbaum, Andres Manuel Lopez Obrador, Oseguera a părut să fie urmărit mai puțin intens.

Strategia acestuia, cunoscută drept „îmbrățișări, nu gloanțe”, axată pe abordarea cauzelor profunde ale violenței, a dus la creșterea infracționalității și a afectat relația de securitate cu SUA.

Doi lideri de cartel au fost capturați în timpul lui Lopez Obrador. Primul, Ovidio Guzman Lopez, fiul lui El Chapo, a fost eliberat rapid după ce susținătorii săi au provocat haos. Al doilea, Ismael Zambada Garcia, alias El Mayo, a fost capturat de autoritățile americane, după ce un aliat l-a trădat și l-a adus în SUA.

Sheinbaum s-a dovedit un partener mult mai dispus să colaboreze în lupta împotriva cartelurilor.

„Întrebarea era mereu: va ieși Claudia din umbra lui AMLO?”, a spus Feeley, folosind inițialele lui Lopez Obrador. „Nu doar că a ieșit, dar a creat un nou nivel de angajament în domeniul securității”.

Rămâne însă întrebarea: după eliminarea celui mai căutat lider de cartel din Mexic, va înceta Trump amenințările?

Luni dimineață – la mai puțin de 24 de ore după una dintre cele mai importante victorii ale Mexicului în războiul său împotriva cartelurilor – Trump a transmis un mesaj online: „Mexicul trebuie să își intensifice eforturile împotriva cartelurilor și drogurilor!”