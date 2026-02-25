Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților

Decizia de la CCR a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. FOTO: Agerpres

Judecătorii Curții Constituționale nu s-au reunit încă în ședință pentru a redacta motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților, după ce săptămâna trecută au decis că Legea adoptată de Guvernul Bolojan este constituțională. Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii, care au luat decizia cu o majoritate de 6 la 3, nu reușesc să se pună de acord privind conținutul motivării. Aceleași surse au precizat că va exista și o opinie separată, dar și una concurentă. Până când acest document nu este publicat în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea.

Conform surselor Antena 3 CNN, judecătorii CCR nu au stabilit ședința în care trebuie redactată motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților, deoarece nu reușesc să ajungă la un consens privind conținutul ei.

Va exista cel puțin o opinie separată, conform surselor Antena 3 CNN. Amintim că trei judecători de la Curtea Constituțională, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, au votat împotriva legii.

Opinia separată la CCR reprezintă punctul de vedere al unui judecător constituțional care a votat împotriva soluției adoptate de majoritate, motivând în scris de ce nu este de acord cu decizia luată de majoritatea colegilor săi, potrivit site-ului CCR.

De asemenea, sursele Antena 3 CNN au precizat că ar putea exista și o opinie concurentă. O opinie concurentă la CCR reprezintă punctul de vedere al unui judecător care este de acord cu soluția finală adoptată de majoritate, dar argumentează diferit sau aduce considerente suplimentare față de motivarea oficială a deciziei.

Cel mai devreme o ședință la CCR ar putea avea loc vineri. După ce este scrisă motivarea, aceasta trebuie publicată în Monitorul Oficial. Abia atunci poate fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

„Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Astfel, cel mai devreme, Legea poate intra în vigoare de la începutul lunii martie.

Judecătorii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea

După decizia CCR, mai multe Curți de Apel din țară i-au transmis președintelui României, Nicușor Dan, un memoriu oficial prin care îi solicită să nu promulge legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților (PL-x nr. 522/2025) ci să o trimită înapoi la Parlament pentru reexaminare.

Judecătorii invocă atât motive de oportunitate (efecte sociale și economice), cât și argumente juridice, inclusiv posibile încălcări ale dreptului european privind independența justiției.

Un argument central este că reducerea semnificativă a veniturilor la final de carieră poate spori tentația de corupție. Potrivit semnatarilor, stabilitatea financiară a magistratului, inclusiv la pensionare, reprezintă o barieră suplimentară împotriva influențelor externe și a presiunilor nelegitime.

Ce prevede reforma pensiilor magistraților

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Judecătorii susțin că aceste modificări schimbă radical statutul profesiei și creează diferențe majore între generații.