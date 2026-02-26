Ministrul Transporturilor a fost prins cu date incorecte în CV. Cum explică: „E doar o greșeală de redactare”

„Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură.”, a spus ministrul. Foto: Agerpres

CV-urile miniștrilor se dovedesc a fi cele mai periculoase documente pe care le-au făcut publice. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, este acum în mijlocul unui scandal, după ce a scris că a fost la o facultate în alți ani decât în realitate. El a fost exmatriculat, însă susține că a renunțat de bunăvoie la facultate. Nu este singurul ministru, însă, cu CV controversat.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a scris în CV-ul publicat și pe site-ul ministerului pe care îl conduce că a urmat, în perioada 2008-2009, cursurile Universității Petre Andrei din Iași.

Universitatea a transmis însă pentru jurnaliștii de la Cotidianul că actualul ministru a fost student în perioada 2005-2006 și că a fost exmatriculat pentru că nu mergea la cursuri.

„Singura inadvertență este faptul că în locul perioadei 2005-2006, când am urmat cursurile la universitatea respectivă, în CV-ul meu am trecut 2008-2009, nimic mai mult. Am trecut, când am redactat CV-ul, acum mulți ani, de această dată din greșeală. Apoi, când am mai completat cu studii sau cu diplome, am copiat practic restul CV-ului adăugând pe cele noi.

E doar o greșeală de redactare, nimic mai mult”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Ciprian Șerban se află la al treilea mandat de parlamentar din partea PSD și, din iunie 2025, ocupă funcția de ministru al Transporturilor.

Șerban a fost în trecut și președinte al Camerei Deputaților. Spune însă că nu CV-ul l-a ajutat în carieră.

„Această inadvertență nu a produs niciun fel de efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă sau ceva utilizat într-un context oficial”, a mai adăugat Ciprian Șerban.

Un alt ministru cu CV controversat este cel al Apărării, Radu Miluță.

Potrivit documentelor oficiale, acesta a făcut două facultăți în același timp, una de electronică și una de drept, deși se aflau la sute de kilometri distanță una de alta, iar în 2022, în timpul unui proces, a negat că are studii juridice.

„Am o adresă pe care o pot înainta cu privire la situație din punctul meu de vedere. M-am gândit și eu inginerește. Eu nu am studii de drept. Nu am fost niciodată într-o sală de judecată până acum”, a declarat Radu Miruță, ministrul Apărării.

Declarația ministrului Apărării este cu atât mai surprinzătoare cu cât acesta este și autorul unei cărți pe care o semnează alături de tatăl său, de specialitate, în dreptul familiei, la Editura Universitaria din Craiova.

Volumul a apărut în 2007, perioadă în care Radu Miluță era student la Facultatea de Științe Juridice, iar tatăl conducea Tribunalul Gorj.