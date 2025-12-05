Ministrul Transporturilor a anunţat suma care a fost alocată exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş

<1 minut de citit Publicat la 16:40 05 Dec 2025 Modificat la 16:40 05 Dec 2025

Ministrul Transporturilor a anunţat suma care a fost alocată exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş. Foto: Cristian Pistol/Facebook

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, a declarat, vineri, că Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig), iar suma alocată acestor despăgubiri este de 2,2 milioane de lei, aproximativ 440.000 de euro. "A fost aprobat amplasamentul suplimentar și lista celor aproape 1.900 de imobile", a transmis Şerban.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor a punctat că Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare.

"În cadrul ședinței de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

Acceptarea amendamentelor la Convenția COTIF (OTIF).

Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internațională, admiterea tehnică a materialului rulant și siguranța circulației, aliniind România la cele mai noi standarde europene și mondiale.

Suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăștie–Sibiu (lotul Săliște).

Au fost relocate și majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor și deblocarea lucrărilor.

Declanșarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș (Boița – Avrig).

A fost aprobat amplasamentul suplimentar și lista celor aproape 1.900 de imobile. Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile", a postat Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, pe Facebook.