Spectacol grotesc cu Diana Șoșoacă la pomana porcului: „Domnule Simion, uitați scroafa”. Lidera SOS îl atacă și pe Călin Georgescu

Diana Șoșoacă, la pomana porcului FOTO: Antena 3 CNN

Aflată la pomana porcului, Diana Șoșoacă nu a ratat ocazia de a-l ataca din nou pe George Simion, liderul AUR. De asemenea, a trimis mai multe „săgeți” și către Călin Georgescu.

„Domnu' Simion, uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual”, își începe Diana Șoșoaca transmisia live pe Facebook.

Apoi spune că a încercat să unifice mișcarea suveranistă, însă George Simion i-a refuzat toate propunerile.

„Toate mișcările de unitate eu le-am făcut. Au fost refuzate de fiecare dată de George Simion și AUR. Și am spus că trec peste toată mizeria, dar nu, nu pot să trec pentru ceea ce făcut astăzi sau aseară la televizor, probabil când a avut emisiunea. A fost ultima încercare de unificare cu AUR vreodată. Este mult prea infiltrat de PSD, iar acordul semnat cu PSD-ul este mult prea prea mare”, a spus Diana Șoșoacă.

Apoi continuă în stilul caracteristic: „Deci, ce ne reproșați, mă, nouă? Păi că suntem la fel ca PRM-ul și Vadim, pentru că toți ceilalți sunt ai sistemului, ce drăcului sunteți așa proști?”.

Într-un alt cadru, Diana Șoșoacă se apropie de porcul sacrificat, deja parțial tranșat: „Vai, Simioane, cum ai lăsați scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!”.

Apoi i se adresează unui membru SOS, aflat și el la pomana porcului: „Ia ziceți domnule Amititeloaie, de câte ori a încercat să distrugă SOS domnul Georgescu? Câte puciuri am avut făcute de el?”. I se răspunede: „E un trecut care nu poate fi uitat așa ușor”.

Diana Șoșoacă le mai transmite un mesaj membrilor AUR: „Uniți-vă, bă, voi cu Alexandreasca, femeia PSD-ului”.