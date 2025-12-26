Momentul în care s-a produs carambolul rutier de pe Drumul Expres Craiova-Pitești. 32 de persoane și 11 mașini implicate în accident

Publicat la 18:34 26 Dec 2025

Accident grav în judeţul Olt, în care au fost implicate zece mașini FOTO: Mihai Marian/ Info Trafic Slatina

Momentul producerii gravului accident rutier din județul Olt, de pe drumul expres DX Craiova-Pitești, a fost surprins de camerele de video de supraveghere a traficului.

În carambolul rutier au fost implicate 11 mașini, în care se aflau 32 de persoane. Accidentul s-a produs în zona localității Optași Măgura.

O persoană a fost transportată la spital, conştientă şi cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar două persoane au fost asistate medical la faţa locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital, conform Agerpres.

Pentru asigurarea capacităţii de răspuns medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost mobilizat, iar Ministerul Sănătăţii este în contact permanent cu conducerea unităţii sanitare, pentru o organizare cât mai eficientă a activităţii medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienţi către spital.

Intervenţia este asigurată de forţe medicale şi de salvare extinse, fiind mobilizate: 3 ambulanţe ASAS, 8 echipaje SMURD, 2 ATPVM, 1 autospecială de descarcerare uşoară, 1 autospecială de descarcerare grea, 2 ambulanţe SAJ. În sprijinul intervenţiei acţionează şi ISU Argeş

Echipajele ISU Olt au intervenit cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

La ora 18:00, încă nu se dăduse drumul la circulație.