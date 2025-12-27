Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro

Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie FOTO: Getty Images

În condiţiile în care Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026, companiile şi cetăţenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, informează Novinite citată de Agerpres.



Asociaţia Băncilor din Bulgaria a confirmat că seturile de început care conţin euro, evaluate la 10,23 euro (20 leva), sunt disponibile online pentru 40 leva, deşi plăţile cu cardul nu sunt disponibile până la la 1 ianuarie 2026, ora 04:00 A.M. Rata oficială de schimb va fi de 1,95583 leva per euro.



Zhivko Rusev, care deţine două magazine alimentare, inclusiv unul deschis 24 de ore, a prezentat la postul de televiziune bTV pregătirile sale. Ţinând cont de experienţa sa cu denominarea monedei bulgare, în 1999, el s-a aprovizionat cu seturi de început pentru a le utiliza de la 1 ianuarie. "Un set conţine 2.000 euro în bancnote şi 110 euro în monede. Am comandat cinci seturi pentru a avea suficiente fonduri la dispoziţie pentru clienţi", a declarat Rusev. El rămâne prudent deoarece softul folosit în magazinele lui nu a fost pe deplin actualizat pentru a gestiona tranzacţiile atât în leva cât şi în euro. "Ei au făcut o actualizare iniţială, dar mai este necesară şi cea finală. Nu sunt sigur dacă totul va funcţiona corespunzător în ianuarie", a adăugat el.



Emil Stoyanov, un alt director de magazin, a explicat că îşi informează clienţii în legătură cu preferinţa pentru plăţile în numerar de Revelion. "Vom accepta atât euro cât şi leva, şi nu le vom folosi în mod diferit în funcţie de oră", a spus el.



Plăţile cu cardul vor fi suspendate în intervalul 31 decembrie 2025, ora 9:00 - 1 ianuarie 2026, ora 1:00, ceea ce va afecta retragerile de la ATM-uri, terminalele POS şi achiziţiile online.



Investigaţiile bTV au arătat că unii vânzători oferă monede euro din seturile de început la preţuri mai mari, deseori duble faţă de preţurile oferite de bănci. Deşi preţul setului de pornire este de 10,23 euro sau 20 de leva pentru persoanele fizice, se găsesc online la un preţ de 40 de leva.



Autorităţile de la Sofia au demarat la 1 decembrie vânzarea seturilor de început care conţin monede euro cu emblema naţională bulgară. Aceste seturi pot fi achiziţionate atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice.



Preţul este de 20 de leva pentru persoanele fizice şi de 200 de leva pentru entităţile legale. Seturile de început pot fi cumpărate de la centrele de numerar ale BNB, de la băncile comerciale şi, pentru persoanele fizice, de la anumite filiale ale Poştei din Bulgaria.