23 de zboruri au fost anulate joi, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Lista curselor afectate

Un număr de 23 curse către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai sunt anulate joi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, au transmis oficialii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, potrivit Agerpres. Ministerul Transporturilor le recomandă românilor care au planificate călătorii în Israel sau în statele afectate de conflict să le anuleze ori să le reprogrameze.

Este vorba despre 13 decolări şi 10 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, Dan Air, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Hisky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunţate explozii în Teheran şi alte oraşe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.

Înainte de operațiunea împotriva Iranului, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Iranul are arme care "deja pot lovi teritoriul Europei" și care ar putea "lovi teritoriul SUA".