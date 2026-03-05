China își majorează bugetul pentru apărare cu 7% în 2026 și amenință Taiwan cu „lovituri decisive”

Creşterea anuală a bugetului apărării a oscilat în general în jurul a 7-8% din 2016. Foto: Getty Images

China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea la nivel mondial, mult în urma Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026. De asemenea, potrivit unui document obținut de Reuters, citat The Moscow Times, Beijingul promite să lanseze „lovituri decisive” împotriva forțelor așa zis „separatiste”, care susțin independența Taiwanului.

Documentul a fost elaborat în cadrul celei de-a patra sesiune a celui de-al 14-lea Congres Național al Poporului (cel mai înalt organ legislativ al țării), conform Reuters.

„Vom da lovituri decisive forțelor separatiste care susțin așa-numita independență a Taiwanului, vom rezista interferenței forțelor externe, vom promova dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două părți ale Strâmtorii Taiwan și vom promova marea cauză a reunificării patriei”, se arată în documentul citat.

Un buget subestimat

Beijingul intenţionează să cheltuiască 1.909,6 miliarde de yuani (276,8 miliarde de dolari) pentru apărarea sa, ceea ce rămâne de aproximativ trei ori mai puţin decât bugetul Washingtonului, relatează Agerpres.



Această rată de creştere a fost făcută publică într-un raport bugetar al Ministerului Finanţelor, publicat cu ocazia sesiunii anuale a parlamentului. Mulţi experţi străini consideră această cifră o subestimare în comparaţie cu cheltuielile reale.



Potrivit mai multor analişti intervievaţi de AFP, din acest buget vor fi finanţate în special creşterea salariilor militarilor, antrenamentele, manevrele în jurul insulei Taiwan, o insulă revendicată de Beijing, capacităţile de război cibernetic şi achiziţionarea de echipamente mai avansate.



Creşterea anuală a bugetului apărării a oscilat în general în jurul a 7-8% din 2016.

Bugetul din 2026 marchează astfel o anumită continuitate, în ciuda epurărilor pentru corupţie din armată din ultimele luni, inclusiv cea care l-a înlăturat, la sfârşitul lunii ianuarie, pe Zhang Youxia, principalul general al ţării.

Țările cu cele mai mari bugete pentru apărare

Statele Unite au cele mai mari cheltuieli militare, cu 997 de miliarde de dolari în 2024, devansând China (314 miliarde de dolari), potrivit Institutului internaţional de cercetare în domeniul păcii din Stockholm (SIPRI).



În urma lor s-au clasat:

Rusia (149 de miliarde de dolari);

Germania (88,5 miliarde de dolari);

India (86,1 miliarde de dolari);

Regatul Unit (81,8 miliarde de dolari);

Arabia Saudită (80,3 miliarde de dolari);

Ucraina (64,7 miliarde de dolari);

Franţa (64,7 miliarde de dolari);