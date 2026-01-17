China face „repetiții” pentru o operațiune „de decapitare” a Taiwanului în stil Maduro

Președintele Taiwanului, William Lai, un cunoscut acid critic al Chinei, ar fi ținta operațiunii chineze de „decapitare”

China face „repetiții” pentru o eventuală „lovitură de decapitare” asemănătoare celei făcute de SUA în Venezuela, la capturarea dictatorului Maduro. China ar intenționa să încerce o operațiune similară împotriva Taiwanului, în care l-ar răpi pe președintele William Lai și ar forța aducerea țării guvernate democratic sub controlul regimului de la Beijing.

Armata chineză a făcut exerciții care au implicat exersarea unei operațiuni de „decapitare” a conducerii unui inamic simulat, relatează Nikkei Asia, citat de Moscow Times. Potrivit publicației, scenariul manevrelor a imitat, în mare măsură, recenta operațiune specială a SUA din Venezuela, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro și ar putea fi văzută ca o demonstrație a capacităților Chinei de a desfășura acțiuni similare în Taiwan.

Imaginile publicate de Televiziunea Centrală Chineză arată că sesiunea de antrenament a început cu o misiune de recunoaștere folosind o dronă militară, care a identificat clădirea unde se presupunea că se afla inamicul. Aceasta a fost urmată de un raid rapid nocturn al unei unități a forțelor speciale. Soldații au folosit arbalete militare pentru a ocoli în liniște posturile de securitate și a elimina patru teroriști simulați. Întregul asalt simulat a durat mai puțin de două minute.

Maduro a fost capturat de Delta Force cu sprijinul Regimentului 160 de Servicii Aeriene Speciale al Armatei SUA. Operațiunea a fost realizată fără victime în rândul trupelor americane. China încearcă acum să demonstreze că armata sa este capabilă să desfășoare operațiuni speciale la fel de complexe și rapide. În plus, manevrele ar putea fi îndreptate direct către administrația președintelui taiwanez, Lai Ching-te, relatează Nikkei Asia.

În exerciții la final de 2025, trupele chineze au încercuit insula. La acea vreme, așa cum scrie Nikkei Asia, presa chineză a relatat că forțele armate ale Armatei Populare de Eliberare (numele oficial al armatei chineze - n. red.) practicau „atacuri simulate asupra unor ținte cheie”. În imagini obținute de la camere de supraveghere dintr-o bază de antrenament din regiunea Mongolia Interioară, se vede o clădirea care seamănă izbitor cu palatul prezidențial al Taiwanului.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați în noaptea de 3 ianuarie de Delta Force și duși în Statele Unite, unde au fost acuzați de „narco-terorism”, deținere ilegală de arme și contrabandă cu droguri.