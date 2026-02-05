Avertisment direct transmis de Xi Jinping lui Donald Trump: “Trebuie să fie prudent atunci când înarmează Taiwanul”

2 minute de citit Publicat la 11:36 05 Feb 2026 Modificat la 11:36 05 Feb 2026

Trump însuși urmează să viziteze China în aprilie, o călătorie pe care a spus că o așteaptă cu nerăbdare. FOTO: Hepta

Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile China-SUA în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump. Xi i-a spus lui Trump să fie „prudent” atunci când furnizează arme insulei, relatează presa de stat, adăugând că acordă „o mare importanță” relațiilor cu Washingtonul și speră că ambele părți vor găsi modalități de a-și rezolva tensiunile, potrivit BBC.

Trump a calificat apelul de miercuri drept „excelent” și „lung și amănunțit”. Apelul a urmat unei serii de vizite ale liderilor occidentali, inclusiv prim-ministrul britanic Keir Starmer, în China în ultimele luni, sperând să restabilească relațiile cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Trump însuși urmează să viziteze China în aprilie, o călătorie pe care a spus că o așteaptă cu nerăbdare.

El a adăugat că Beijingul are în vedere cumpărarea a 20 de milioane de tone de soia americană, față de 12 milioane de tone în prezent.

„Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi este extrem de bună și amândoi ne dăm seama cât de important este să o menținem așa”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Pe lângă Taiwan și soia, Trump și Xi au discutat despre războiul Rusiei în Ucraina, situația actuală din Iran și achiziționarea de petrol și gaze de către China din SUA, a scris președintele american.

Referitor la Taiwan, Xi a spus că insula autoguvernată este „teritoriul Chinei” și că Beijingul „trebuie să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Taiwanului”.

„Statele Unite trebuie să trateze problema vânzărilor de arme către Taiwan cu prudență”, a avertizat el.

China nu exclude utilizarea forței

China a promis de mult timp că se va „reunifica” cu Taiwanul și nu a exclus utilizarea forței în acest sens.

SUA are legături formale cu Beijingul și nu cu Taiwanul, dar rămâne un aliat puternic și este cel mai mare furnizor de arme al insulei.

În decembrie, administrația Trump a anunțat o vânzare uriașă de arme în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari (8,2 miliarde de lire sterline) către Taiwan, care a inclus lansatoare de rachete avansate, obuziere autopropulsate și o varietate de rachete.

Beijinul a declarat la acea vreme că această „încercare de a sprijini independența [Taiwanului]” nu va face decât „să accelereze înaintarea către o situație periculoasă și violentă peste Strâmtoarea Taiwan”.

„Așa cum Statele Unite au preocupările lor, și China are preocupări”, i-a spus Xi lui Trump miercuri.

„Dacă cele două părți lucrează în aceeași direcție, în spiritul egalității, respectului și beneficiului reciproc, cu siguranță putem găsi modalități de a aborda preocupările celuilalt.”

Joi, liderul Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat reporterilor că relațiile cu SUA rămân „solide ca piatra” și că „toate proiectele de cooperare în curs continuă”.