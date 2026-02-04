Donald Trump şi Xi Jinping au discutat, miercuri, la telefon, la câteva ore după ce liderul chinez a vorbit şi cu Putin

2 minute de citit Publicat la 16:22 04 Feb 2026 Modificat la 16:23 04 Feb 2026

Donald Trump și Xi Jinping, în timpul discuțiilor purtate la finele lui octombrie la Busan (Coreea de Sud). Foto: Hepta

Președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump au discutat, miercuri, la telefon, pentru prima dată după întâlnirea lor de la Busan, din Coreea de Sud, din octombrie 2025. Convorbirea a venit la câteva ore după ce liderul chinez a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, notează Bloomberg.

Președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump au purtat miercuri discuții telefonice, potrivit agenției de știri Xinhua.

Discuțiile au avut loc la câteva ore după ce liderul chinez a vorbit cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Ce au discutat Xi Jinping şi Putin

În cursul unei convorbiri prin videoconferință cu omologul său chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri alianța politică, economică și de securitate între Moscova și Beijing drept un 'factor stabilizator' în lume de astăzi, notează Agerpres.

"În contextul unor turbulențe în creștere, alianța dintre Moscova și Beijing rămâne un important factor stabilizator", a susținut Vladimir Putin, potrivit unei înregistrări video difuzată de Kremlin.

"Suntem pregătiți să continuăm coordonarea cea mai strânsă în probleme atât din agenda globală, cât și din cea regională", a spus el.

Președinții Putin și Xi au abordat cooperarea strategică între țările lor în cursul acestei videoconferințe, înainte cu puțin timp înainte de expirarea tratatului de dezarmare nucleară ruso-american New START, notează EFE.

Totodată, Putin a subliniat că schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit din nou 200 de miliarde de dolari în 2025 și că Rusia rămâne principalul exportator de hidrocarburi către gigantul asiatic, în timp ce India a suspendat - potrivit SUA - importul de petrol rusesc.

La rândul său, Xi s-a arătat dispus să discute cu liderul rus 'chestiuni strategice'.

Agenția Xinhua nu a oferit deocamdată detalii despre motivul și conținutul acestei convorbiri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat ulterior, în cadrul conferinței sale de presă zilnice, că astfel de discuții prin videoconferință datează din 2020.

Anterior, Rusia și China făcuseră apel la președintele SUA, Donald Trump, să prelungească cu un an respectarea limitelor prevăzute de tratatul New START pentru arsenalele nucleare, în conformitate cu o propunere a lui Putin.

Trump nu doar că nu a răspuns inițiativei ruse, ci insistă ca și China să se alăture unui viitor tratat de dezarmare strategică.

Beijingul s-a opus întotdeauna, argumentând că arsenalul său este de zece ori mai mic decât cel al ambelor puteri nucleare, poziție susținută de Moscova.

Rusia și China au puternice legături economice, diplomatice și militare, care s-au consolidat și mai mult după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.