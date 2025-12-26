Doi căței de circa o lună au fost salvați de pe munte de salvamontiștii clujeni. „Am ales acolo unde o să fie amândoi primiți”

Cățeii au fost găsiți de salvamontiști pe o potecă de munte. Foto: Facebook/Salvamont Vlădeasa Cluj

Salvamontiștii din Vlădeasa, județul Cluj, au salvat doi căței, de 4-6 săptămâni, găsiți pe un traseu montan din regiune. După un mesaj postat pe contul de Facebook Salvamont Vlădeasa Cluj, cei doi pui au fost în cele din urmă adoptați.

„Aseară/azi noapte (seara de Crăciun - n.r.), am primit de la un apropiat un link cu o postare de pe un grup unde se anunțase prezența celor doi cățeluși pe un traseu din arealul nostru de activitate”, au anunțat vineri salvamontiștii.

Cățeii au fost recuperați și aduși la Baza de Salvare Vlădeasa.

„Au fost găsiți pe Circuitul Pietrelor Albe, in Stanisoară. Destul de departe față de localități, dar la cum arată poate chiar au plecat de acasă cu drumeți și cineva ii caută.

Salvamontiștii au apelat la iubitorii de animale pentru adoptarea celor doi pui de câini.

„În urma mai multor mesaje și telefoane, am ales să îi dăm către oameni faini pe care ii și cunoaștem. Povestea lor a fost în doi, amândoi au înnoptat în viziună, amândoi au fost găsiți teferi, amândoi la pas pe potecă, așa că am ales acolo unde o să fie amândoi primiți”, au anunțat reprezentanții Salvamont Vlădeasa Cluj.