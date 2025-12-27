Moș Crăciun a ajuns la bordul Stației Spațiale. Explicația astronauților: „Orbităm la o altitudine mai mare decât zboară Moșul”

Astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale, de Crăciun. Captură foto: X/Nasa Inter

Deşi nu au fost acasă de Crăciun, membrii echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) şi-au agăţat cu grijă şosetele spaţiale, şi-au pus căciuliţele de Moş Crăciun şi au transmis mesajele cu urări de Sărbători în cadrul unei înregistrări video publicate pe rețelele sociale, informează Space.com.

Astronauţii NASA Mike Fincke, Zena Cardman şi Chris Williams, precum şi Kimiya Yui de la Agenţia Japoneză de Explorare Aerospaţială (JAXA) au trimis acasă o felicitare video de Crăciun, în condițiile în care astronauții de la bordul ISS au petrecut sărbătorile de iarnă la 400 de kilometri deasupra Pământului.

From space to your place: happy holidays & a stellar New Year! ✨?‍?



The Expedition 74 crew aboard the International @Space_Station sends warm wishes from orbit, celebrating a year of science, teamwork, and discoveries that connect us all. pic.twitter.com/wRNgWDZvAN — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) December 22, 2025

„Salutări de aici de sus planetei Pământ, tuturor prietenilor şi familiilor noastre, de la Expediţia 74 de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale”, a spus Fincke, șeful Expediţiei 74 de pe ISS. „Ne gândim la voi în această perioadă de Sărbători”.

„Este, de asemenea, puţin trist pentru că nu suntem cu familiile noastre în acest moment, dar de fapt suntem", a mai adăugat Fincke. „Aşteptăm cu nerăbdare să petrecem Sărbătorile împreună”.

Astronauţii au sărbătorit Crăciunul pe orbită asistați de membrii misiunilor de control al misiunii şi sprijin de pe Pământ, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston și la centrele similare din Japonia, Europa şi Rusia, a adăugat el.

„După cum puteţi vedea, avem nişte decoraţiuni aici", a spus Williams în înregistrarea video în care a prezentat ornamentele din jurul trapei sasului de evacuare de la laboratorul japonez Kibo al staţiei spaţiale. „Avem un brad mic şi am atârnat şi nişte şosete pentru cadouri lângă sas”.

„Totuşi, pentru Moş Crăciun este dificil să ajungă la ISS. „Cred că s-ar putea să orbităm puţin mai sus decât zboară Moş Crăciun”, a spus Zena Cardman, geobiolog, aflată la bordul stației spațiale.

Astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale au urat, la final, celor de pe Pământ „Un Crăciun fericit și un An Nou foarte, foarte fericit”.