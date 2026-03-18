1 minut de citit Publicat la 21:34 18 Mar 2026 Modificat la 21:35 18 Mar 2026

Rusia condamnă documentarul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin".

Consiliul Prezidențial pentru Societatea Civilă și Drepturile Omului din Rusia a condamnat, miercuri, documentarul premiat cu Oscar "Mr. Nobody Against Putin" pentru că ar fi folosit imagini cu copii fără consimțământul părinților, notează Moscow Times. Ruşii au formulat o plângere către Academia americană de film şi au cerut ca ONU să demareze o anchetă.

Filmul, care relatează îndoctrinarea elevilor în ideologia de stat a Rusiei în timpul războiului din Ucraina, a fost co-regizat de Pavel Talankin, un fost videograf școlar din regiunea Celiabinsk.

Talankin a introdus ilegal materialele pe care le-a filmat la școala din orașul Karabaş când a fugit din Rusia în 2024. Duminică, „Mr. Nobody Against Putin” a câștigat premiul pentru cel mai bun documentar la Premiile Academiei din 2026.

Ce a acuzat Rusia

Consiliul pentru Drepturile Omului din Rusia a declarat că „imaginile minorilor au fost folosite fără a obține consimțământul părinților lor” în film.

A adăugat că materialul filmat prezentat în documentar era menit să servească drept „înregistrare internă a activităților școlare în scop educațional”, dar în schimb a fost folosit în scopuri comerciale.

Consiliul pentru Drepturile Omului a declarat că a trimis o solicitare Academiei care acordă premiile Oscar și agenției culturale a ONU UNESCO pentru a lansa o anchetă.

Kremlinul a declarat săptămâna aceasta că nu a văzut filmul „Mr. Nobody Against Putin” și, prin urmare, nu poate comenta cu privire la câștigarea premiului Oscar.