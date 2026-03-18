A fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru că a trimis în Rusia terminale Starlink

Printre bunurile de contrabandă se numărau şi unităţi Starlink Mini, care pot fi ataşate unor drone kamikaze. Foto: Getty Images

Un cetățean azer a fost condamnat, miercuri, de un tribunal din Letonia la 11 ani de închisoare pentru că a ajutat Rusia în războiul cu Ucraina. Bărbatul a fost găsit vinovat, după ce a făcut contrabandă de terminale de internet prin satelit Starlink şi alte echipamente care pot fi folosite în scopuri militare, relatează Agerpres.



Studentul, identificat de televiziunea letonă cu numele de Ali Jalilov, a fost condamnat pentru „asistarea unui stat străin în activităţi îndreptate împotriva unui alt stat, precum şi pentru încălcarea sancţiunilor impuse de organizaţii internaţionale şi de Letonia”, potrivit unui comunicat al instanţei din capitala letonă Riga.

Într-o declaraţie acordată televiziunii letone, procurorul de caz a spus că printre bunurile de contrabandă se numărau şi unităţi Starlink Mini, care pot fi ataşate unor drone kamikaze, considerând astfel că livrarea unor asemenea dispozitive către Rusia este „mai gravă decât furnizarea de arme de foc”,



Conform acestei instanţe, studentul azer a colaborat cu alţi trei inculpaţi pentru a achiziţiona terminale Starlink în SUA şi a le expedia către Rusia împreună cu alte echipamente militare, cum ar fi dispozitive optice de ochire şi dispozitive meteo utilizate pentru calcularea traiectoriei obuzelor de artilerie.

Procesul celorlalţi trei acuzaţi, dintre care doi sunt cetăţeni letoni, este încă în desfăşurare.





