Zelenski a cerut sancțiuni mai dure împotriva Rusiei într-o întâlnire cu Rutte: “Regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată"

1 minut de citit Publicat la 08:34 18 Mar 2026 Modificat la 08:34 18 Mar 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut la Londra o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au discutat despre situația din Iran și rolul Rusiei în acordarea de sprijin militar regimului iranian, potrivit unui comunicat de presă al administrației prezidențiale de la Kiev.

Zelenski a subliniat importanța creșterii presiunii sancțiunilor asupra Federației Ruse pentru a limita capacitatea acesteia de a-și finanța mașina de război.

O atenție deosebită a fost acordată consolidării apărării aeriene a Ucrainei, atragerii de noi țări în inițiativa PURL, care permite achiziţionarea de arme pentru Kiev. Președintele i-a mulțumit lui Mark Rutte pentru propunerea de a organiza la Kiev prima reuniune a Consiliului Ucraina-NATO la nivel de ambasadori.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat în Parlamentul Regatului Unit un plan cuprinzător prin care să-și ajute aliații europeni cu drone și cu expertiza armatei ucrainene în domeniul dronelor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit Rusia și Iranul „frați în ură” marți, în timp ce a solicitat sprijinul prim-ministrului britanic Keir Starmer, într-un moment în care războiul din Iran a blocat discuțiile mediate de SUA pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.

Zelenski i-a îndemnat pe aliații Ucrainei să nu uite de țara sa și a sugerat că SUA și alții ar trebui să utilizeze tehnologia anti-drone a Ucrainei în timpul unui război din Orientul Mijlociu, care a revitalizat, de asemenea, economia bolnavă a Rusiei prin creșterea veniturilor din petrol și ar putea limita în curând accesul Kievului la sistemele vitale de apărare aeriană occidentale, necesare în Orientul Mijlociu.

„Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură și de aceea sunt frați în arme”, a declarat Zelenski parlamentarilor de la Londra. „Și vrem ca regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată, niciodată în nimic.”

Președintele ucrainean a spus că soluțiile ucrainene în domeniul dronelor pot fi folosite în contexte actuale complexe, precum criza din Strâmtoarea Ormuz. Reamintim că Donald Trump a refuzat ajutorul președintelui ucrainean spunând că SUA „știu mai mult decât oricine despre drone”.