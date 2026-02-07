„Catastrofa” Starlink pentru armata rusă în Ucraina. Militarii ucraineni avertizează că atacurile cu drone nu s-au redus semnificativ

Terminal Starlink folosit de o brigadă mecanizată ucraineană în zona Pokrovsk. Foto: Getty Images

Capacitatea Rusiei de a-și coordona atacurile cu drone asupra Ucrainei a fost drastic afectată după decizia armatei ucrainene de a tăia accesul armatei ruse la teminalele Starlink. Cel puțin 9 bloggeri militari ruși au spus că „toate legăturile” armatei ruse cu sateliții Starlink au fost „tăiate”, ceea ce a dus la scăderea atacurilor cu drone și a perturbat coordonarea și comunicațiile dintre unitățile armatei ruse, informează The Moscow Times.

„E foarte rău, mai ales dacă ținem cont cât de vitale sunt comunicațiile pe linia frontului, a precizat un astfel de blogger rus, într-o postare publicată pe canalul Telegram.

„Acesta este călcâiul lui Ahile pentru noi, mi-a dezvăluit un comandant despre cum stă treaba cu Starlinkul”, a declarat un alt blogger rus.

Cum s-a ajuns aici?

În urmă cu o lună, în intervalul 1-6 ianuarie, ucrainenii au raportat doborârea a 571 de drone ruse deasupra Ucrainei, dintr-un total de 703. Este vorba despre drone-kamikaze de tip Gheran/Shahed sau Zala/Lancet, drone-momeală de tip Gerbera sau alte modele similare, drone de supraveghere de tip Orlan etc.

Fix o lună mai târziu, în perioada 1-6 februarie, ucrainenii - prin comunicatele zilnice postate pe rețelele sociale de către Statul Major al armatei ucrainene - raportau doborârea a 1.224 de drone dintr-un total de 2.368 lansate.

Punctul culminant al atacurilor Rusiei asupra Ucrainei (inclusiv atacuri asupra infrastructurii civile și energetice) a fost atins în noaptea de 2 spre 3 februarie, cu 521 de drone și rachete lansate asupra Kievului și altor regiuni ucrainene, într-unul din cele mai mari astfel de atacuri de la începutul războiului, declanșat de invazia rusă de pe 24 februarie 2022.

Cu doar câteva ore înaintea atacului, ministerul ucrainean al Apărării anunța pregătirea „unui manual de instrucțiuni pentru verificarea terminalelor Starlink pentru armată și civili”.

„Încercăm să eliminăm accesul inamicului la comunicațiile de mare viteză de pe teritoriul Ucrainei”, anunța ministerul ucrainean al Apărării.

O reducere la jumătate a atacurilor cu drone FPV de pe linia frontului, înregistrată doar într-o zi

În noaptea de 4 spre 5 februarie, rușii au folosit în atacurile asupra Ucrainei 185 de drone (din care ucrainenii susțin că au doborât 156).

În perioada 5-6 februarie, de la ora 18:00 (5 februarie) și până la ora 12:30 (6 februarie), Statul Major al armatei ucrainene a raportat doborârea a 297 drone, dintr-un total de 335 lansate.

Pe lângă dronele de tip Shahed lansate asupra infrastructurii din Ucraina, rușii folosesc și drone-kamikaze de tip FPV pe care le lansează zilnic asupra obiectivelor militare ucrainene de pe linia frontului.

Astfel pe 4 februarie, rușii lansaseră 7.887 de astfel de drone.

Pe 5 februarie, numărul dronelor FPV lansate de ruși scăzuse la 4.130.

Ziua de 5 februarie a coincis cu anunțul făcut de Elon Musk, care a confirmat că Rusia fusese împiedicată „rapid” să utilizeze sistemele de internet Starlink în Ucraina pentru coordonarea atacurilor cu drone.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, anunțase în prealabil că Kievul dezvolta un sistem care ar permite doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul ucrainean.

În aceeași zi, ministerul ucrainean al Apărării a publicat un ghid de utilizare a terminalelor Starlink, care prevedea crearea unei așa-numite „Liste Albă” a utilizatorilor militari și civili ucraineni autorizați să folosească Starlink.

„Ucraina introduce o listă albă pentru terminalele prin satelit Starlink. Aceasta este răspunsul nostru la utilizarea abuzivă a dronelor de către Rusia care se folosește de această tehnologie comercială pentru terorizarea civililor. În curând, doar terminalele verificate și înregistrate vor funcționa pe teritoriul Ucrainei, iar toate celelalte vor fi deconectate”, se arată într-un comunicat al ministerului Apărării de la Kiev.

Ofițer ucrainean: „Până acum nu am văzut creun caz în care Starlinkul să-i împiedice pe ruși să atace”

Ca măsură suplimentară de precauție terminalele autorizate vor funcționa „doar în modul staționar și la viteze mici în timpul condusului”. Experții militari arată că prin această metodă se împiedică folosirea Starlink de către dronele kamikaze care zboară cu viteze de câteva sute de kilometri pe oră.

„Pe ecranul principal al aplicației Starlink, apasă butonul «Meniu» din colțul din stânga sus al paginii. Apoi derulează în jos și dă click pe bula de informații cu litera "i" pentru a vedea detaliile ID-ului UTID. În secțiunea «Starlink», caută ID-ul Starlink/ID-ul terminalului. Exemplu: 010000000-00000000-00e1c9f7. Nu acorda atenție literelor «ut» din față”, sunt câteva din instrucțiunile MApN-ului ucrainean pentru utilizatorii Starlink.

Deși rușii se plâng de faptul că nu mai au acces la Starlink, rapoartele venite de pe frontul ucrainean nu arată că măsura a avut un impact decisiv asupra intensității atacurilor ruse.

Pe 6 februarie, în raportul de la 8:00 dimineața, Statul Major al armatei ucrainene anunța 6.235 de atacuri cu drone FPV ale Rusiei. Cifra e cu circa 1.000 de drone mai puțin decât momentele de „vârf” înregistrate la începutul lunii. Cu toate acestea, comparativ, la începutul lui ianuarie, rușii foloseazu 3-4.000 de drone kamikaze pe zi asupra pozițiilor ucrainene.

Un număr similar, de peste 6.000 de atacuri cu drone FPV au fost raportate în raportul din dimineața zilei de 7 februarie.

Tot pe 7 februarie, în raportul de la ora 16:00, conducerea armatei ucrainene raporta doborârea a 382 de drone de tip Shahed, dintr-un total de 408 astfel de sisteme.

Trei ofițeri ai armatei ucrainene, au precizat, sub anonimat, că, din interceptările mesajelor armatei ruse, mai mulți militari ai Moscovei se plâng de faptul că „terminalele Starlink cad unul după altul”.

Cu toate acestea „nu se observă vreo schimbare”, a spus un ofițer de stat major al Corpului Azov al armatei ucrainene. „Rușii încă nu au oprit atacurile”.

„Până acum, nu am văzut vreun caz în care Starlinkul să-i împiedice să ne atace”, a spus un alt ofițer din cadrul unei brigăzi ucrainene staționate în zona Kostiantinivka (Donețk).