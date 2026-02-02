Elon Musk a blocat atacurile cu drone din Ucraina cu o singură mișcare, după ce rușii au preluat controlul asupra sateliților Starlink

1 minut de citit Publicat la 11:59 02 Feb 2026 Modificat la 11:59 02 Feb 2026

Unitățile Starlink au sprijinit forțele ucrainene pe tot parcursul invaziei. Foto: Profimedia Images

Directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, a confirmat, duminică, faptul că Rusia a fost împiedicată rapid să utilizeze “neautorizat” sistemele de internet Starlink în Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone, potrivit Fox Business.

Unitățile Starlink au sprijinit forțele ucrainene pe tot parcursul invaziei, dar, ca urmare, forțele rusești au capturat și ele multe dintre unități. Compania lui Musk lucrase pentru a bloca forțele rusești să utilizeze dispozitivele capturate, iar oficialii ucraineni spun acum că lucrează pentru a împiedica accesul Rusiei pe termen lung.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că Kievul dezvoltă un sistem care ar permite doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul ucrainean.

„Ucraina, împreună cu Starlink, a făcut deja primii pași care au dat rezultate rapide în contracararea dronelor rusești”, a scris el pe X. Elon Musk spune că SpaceX a reușit să excludă Rusia de la Starlink.

„Următorul pas este implementarea unui sistem care va permite doar terminalelor autorizate să opereze pe teritoriul Ucrainei”, a adăugat el.

El a confirmat rapoartele conform cărora Ucraina a fost martoră la drone rusești operând deasupra orașelor ucrainene prin intermediul conectivității Starlink. Oficialii au contactat imediat SpaceX pentru soluții, iar Fedorov i-a mulțumit lui Musk într-o declarație separată.

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat. Spuneți-ne dacă este nevoie de mai multe măsuri”, a răspuns Musk pe X.

Bătălia pentru Starlink are loc în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică că o nouă rundă de discuții de pace va avea loc în această săptămână. Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și SUA vor fi prezenți.

„Ucraina este pregătită pentru o discuție substanțială și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne aduce mai aproape de un sfârșit real și demn al războiului”, a scris Zelenski.

Zelenski a declarat joi că principalele obstacole în calea unui acord de pace rămân nerezolvate, inclusiv viitorul teritoriului ucrainean ocupat și cererile Moscovei pentru teritorii pe care nu le-a cucerit.

„Nu cred că Rusia vrea să pună capăt războiului. Există o mulțime de dovezi contrare”, a declarat Zelenski joi.