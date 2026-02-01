Zelenski anunță când se reiau negocierile cu Rusia la Abu Dhabi: "Ucraina este pregătită"

1 minut de citit Publicat la 16:33 01 Feb 2026 Modificat la 16:33 01 Feb 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages

Negocierile directe între Kiev, Moscova şi Washington în vederea unei soluţii care să ducă la încetarea războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri în Emiratele Arabe Unite, scrie duminică Agerpres, care citează o declarație a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi", a precizat Zelenski pe X.

"Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului", a adăugat el.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri "săptămâna viitoare" pentru a face să progresele negocierile.

Iiniţial, o întâlnire era programată chiar duminică la Abu Dhabi.

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc în capitala Emiratelor între reprezentanți ucraineni, ruşi şi americani.

Acestea au fost primele discuții directe între Kiev, Moscova şi Washington, derulate pe baza planului american de a pune capăt războiului.

Emisarul lui Putin și trimisul special lui Trump au discutat în Florida

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire a fost "constructivă", au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invazia rusă în Ucraia, în februarie 2022, rămân foarte dificile.

Ele se blochează în special în chestiunea teritoriilor.

Rusia solicită ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează, ceea ce Kievul refuză.

În paralel, la Moscova se întețesc vocile din cercurile apropiate Kremlinului, care cer o atitudine mai agresivă față de Ucraina.

Viaceslav Volodin, șeful Dumei de Stat de la Moscova, a spus că parlamentarii ruși fac presiuni pentru utilizarea așa-numitelor "arme ale răzbunării" împotriva țării invadate și a avertizat Ucraina că va avea "noi probleme" săptămâna viitoare.