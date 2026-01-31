Emisarul lui Trump laudă Rusia, după discuții în Florida cu trimisul lui Putin: "Arată că se străduiește pentru pacea în Ucraina"

Steve Witkoff (stânga) și Kirill Dimitriev (dreapta) au spus că au avut "discuții constructive" în Florida. Sursă foto colaj: Getty Images

Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au anunțat că au avut sâmbătă "discuţii constructive" în cursul unei întâlniri în Florida, în contextul eforturilor de mediere ale SUA pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează presa internațională.



"Suntem încurajaţi, prin această reuniune, de faptul că Rusia se străduieşte să lucreze pentru pacea în Ucraina și se arată recunoscătoare președintelui SUA pentru rolul său esențial în realizarea unei păci durabile și de lungă durată", a scris Witkoff pe platforma X, salutând o întâlnire "productivă și constructivă".

Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Secretary of… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026

"Reuniune constructivă cu delegaţia americană însărcinată cu procesul de pace. Discuţie, de asemenea, productivă privind grupul de lucru economic americano-rus", a reacţionat la rândul său, mai laconic și tot pe X, Kirill Dmitriev.

Constructive meeting with the US peacemaking delegation. Productive discussion also on the U.S.–Russia Economic Working Group. ?️ https://t.co/qrKMIdXjJO — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 31, 2026

Din delegaţia americană au făcut parte secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și consilierul principal al Casei Albe, Josh Gruenbaum.



O sursă apropiată negocierilor a menționat că aceste convorbiri au început la 08:00, ora Coastei de Est a SUA (ora 15 în România) şi că Dmitriev a sosit anterior la Miami.



Niciuna din părţi nu a oferit detalii despre conţinutul precis al discuţiilor.

Întâlniri multiple ale emisarului lui Putin cu oamenii lui Trump, în ultimele două luni

În ianuarie, în marja Forumului Economic de la Davos, Kirill Dmitriev, se întâlnise deja cu Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Emisar al Kremlinului pentru investiţii şi dezvoltare economică, Dmitriev s-a deplasat, de asemenea, la sfârşitul lunii decembrie anul trecut la Miami pentru discuţii privind Ucraina cu reprezentanţi americani.

Această nouă întâlnire în Florida intervine înaintea unui posibil al doilea ciclu de convorbiri la Abu Dhabi între negociatori ruşi, americani şi ucraineni.

Reuniunea ar urma să aibă loc în duminică, deși preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat în cursul săptămânii posibilitatea ca ea să fie discuțiile să fie amânate din cauza tensiunilor în desfăşurare între Washington şi Teheran.

Convorbirile, sub mediere americană, sunt foarte dificile şi se blochează în special la problema teritorială, Rusia revendicând întreaga zonă Donbas, compusă din regiunile Lugansk şi Doneţk, în timp ce Kievul refuză categoric.