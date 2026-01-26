Rușii dau de înțeles că războiul în Ucraina va mai dura. Foto: Facebook/Armata Ucrainei

„Nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate rapide din discuțiile trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, după negocierile dintre Rusia și Ucraina. „Ar fi o greșeală să ne așteptăm la rezultate semnificative din contactele inițiale. Aceasta este o chestiune foarte complexă, cu probleme complexe pe ordinea de zi”, a spus Peskov, potrivit The Moscow Times.

El a adăugat că mai este nevoie de „muncă foarte serioasă” pentru a rezolva conflictul. Între timp, problema teritorială este de o importanță fundamentală pentru Rusia, în special predarea de către Kiev a părții neocupate a Donbasului. „Aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a adăugat, de asemenea, că, în urma primei runde de discuții trilaterale, nu există încă o dată exactă pentru o nouă întâlnire, dar aceasta este programată provizoriu pentru începutul lunii februarie.

În perioada 23-24 ianuarie, au avut loc la Abu Dhabi primele discuții trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina, unde au fost discutate termenii pentru încheierea războiului. În urma acestor discuții, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul nu va renunța „sub nicio formă” la partea din Donbas pe care o controlează. „Poziția mea cu privire la teritorii rămâne neschimbată”, a subliniat el , cerând tuturor părților, inclusiv Statelor Unite, să facă compromisuri.

Pentru prima dată, Putin a cerut deschis ca Kievul să predea întregul Donbas până în iunie 2025 pentru a pune capăt războiului. Apoi s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Anchorage, unde i-a prezentat termenii pentru încetarea luptelor. Acest lucru a permis părții ruse să discute despre „formula Anchorage” convenită cu Trump și să insiste asupra implementării acesteia în timpul negocierilor. SUA, la rândul lor, și-au elaborat propriul plan de pace și l-au convenit aproape în totalitate cu Ucraina. Singura problemă nerezolvată rămâne cea teritorială.

Potrivit publicației The New York Times, Washingtonul a discutat cu Kievul desfășurarea de forțe neutre în Donbas și separarea trupelor ucrainene de cele rusești, dar Moscova a respins orice astfel de scenarii. Kremlinul a subliniat că, fără transferul teritoriilor ucrainene către Rusia în timpul negocierilor, Moscova va continua ocupația ucraineană prin mijloace militare.