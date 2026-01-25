„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. Statele Unite anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat

Publicat la 14:58 25 Ian 2026 Modificat la 17:32 25 Ian 2026

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia Images

Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele trecute la Abu Dhabi, mediatizată de americani, între reprezentanții Moscovei și ai Kievului.

„Suntem foarte aproape de o întâlnire între Putin și Zelenski”, a declarat pentru Axios, sub anonimat, o persoană din cadrul delegației americane care a participat la negocieri.

Astfel, nici delegația rusă, nici cea ucraineană nu au evitat subiectele sensibile de pe agenda discuțiilor. Ucrainenii și rușii au discutat astfel la Abu Dhabi despre controlul teritoriului regiunii Donbas, gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie, precum și pașii pentru dezescaladarea situației care să garanteze că, odată încheiat, acest război nu va fi reluat.

Oficialul american a adăugat că, dacă următorul tur de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi, programat pe 1 februarie va aduce progrese suplimentare, Rusia și Ucraina ar putea organiza întâlniri directe, la Moscova sau Kiev.

Partea americană consideră că astfel de întâlniri directe la Moscova și Kiev „trebuie să aibă loc înainte de întâlnirea liderilor”

„Nu credem că mai e mult până atunci. Dacă vom continua pe calea actuală, vom ajunge acolo”, a spus oficialul american.

Discuția de sâmbătă, 24 ianuarie, de la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, dintre delegațiile rusă și ucraineană, cu medierea Statelor Unite, a durat mai mult de trei ore.

Kievul a calificat dialogul drept „pozitiv” și „constructiv”. O sursă TASS care a urmat discuțiile a spus că s-au obținut unele rezultate, fără a oferi detalii.

„Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegaţii faţă de omologii săi”, a spus oficialul SUA citat de Axios.

A fost un moment în care toţi păreau aproape prieteni şi, într-un fel, aceşti oameni se cunosc

„Au fost multe masacre, mulţi morţi, dar am văzut mult respect în încăpere între părţi, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluţii”, a declarat presei respectivul oficial american, ce a vorbit cu condiţia anonimatului.

Acesta a mai susţinut că a avut „senzaţia” la aceste discuţii că Rusia şi Ucraina erau aşezate „de aceeaşi parte a mesei”, încercând să înţeleagă problemele celeilalte părţi pentru a găsi o „soluţie de compromis care să permită fiecăreia să câştige mult mai mult decât cedează”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a caracterizat „drept” constructive negocierile Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc, în ultimele 2 zile, la Abu Dhabi.

„Discuțiile s-au concentrat în principal pe termenii pentru încheierea războiului. Ca urmare a întâlnirilor desfășurate în aceste zile, toate părțile au convenit s.ă raporteze în capitalele lor fiecare aspect al negocierilor și să coordoneze pașii următori cu liderii lor”, a transmis Zelenki.

O nouă rundă de discuții între reprezentanții Moscovei și a Kievului pe tema războiului din Ucraina, mediată de SUA, e programată tot la Abu Dhabi, săptămâna viitoare, pe 1 februarie.