Zelenski spune că documentul american privind garanţiile de securitate e 100% finalizat: Aşteptăm să confirme data şi locul semnării

Foto: Profimedia Images

Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, notează Agerpres.

"Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea SUA. Documentul este 100% gata şi aşteptăm de la partenerii noştri să confirme data şi locul când îl vom semna", a declarat Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă în capitala lituaniană.

"Documentul va fi trimis pentru ratificare Congresului SUA şi parlamentului ucrainean", a spus el.

La rândul său, preşedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat după întâlnirea cu omologul său ucrainean cu acest prilej că Rusia evită angajamentul pentru o pace echitabilă şi de durată în Ucraina şi că aceasta nu acceptă o încetare a focului în război.

SUA anunţă o discuție iminentă între Zelenski şi Putin

Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios

Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele trecute la Abu Dhabi, mediatizată de americani, între reprezentanții Moscovei și ai Kievului.

„Suntem foarte aproape de o întâlnire între Putin și Zelenski”, a declarat pentru Axios, sub anonimat, o persoană din cadrul delegației americane care a participat la negocieri.