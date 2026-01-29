Ucraina a sunat la compania lui Elon Musk după ce a constatat că dronele cu care Moscova bombardează folosesc sateliții Starlink

Ucraina l-a contactat pe Elon Musk din cauza dronelor rusești cu acces la Starlink. Surse foto: X@NAFOvoyager, Profimedia Images

Autoritățile de la Kiev au luat legătura cu SpaceX, compania americană a multi-miliardarului Elon Musk, după ce au apărut dovezi potrivit cărora dronele de atac ruseşti ar folosi sistemul său de internet prin satelit Starlink în timpul atacurilor din Ucraina, scrie news.ro.

Un anunț în acest sens a fost făcut joi de ministrul ucrainean al Apărării Mihailor Fedorov.

Dronele care folosesc Starlink pot evita bruiajul clasic, fiind, astfel, mai dificil de doborât de către defensiva ucraineană.

"La câteva ore după apariţia dronelor ruseşti dotate cu conectivitate Starlink deasupra oraşelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX şi a propus soluţii pentru rezolvarea problemei", a scris Fedorov pe Telegram.

"Suntem recunoscători preşedintei SpaceX, Gwynne Shotwell, şi personal lui Elon Musk pentru răspunsul rapid şi demararea acţiunilor de rezolvare a situaţiei", a continuat ministrul

Serghei Beskrestnov, un consilier al lui Fedorov, a postat în ultimele zile mai multe fotografii pe reţelele sociale în care se văd resturi ale unor drone ruseşti cu rază lungă de acţiune, inclusiv Shahed (de concepție iraniană, n.r.), având ataşate sisteme de comunicare cu sateliţi Starlink.

Oficial ucrainean: Sute de cazuri de drone rusești echipate pentru a folosi Starlink

Beskrestnov a precizat joi că au existat "sute de cazuri" în care drone ruseşti echipate cu terminale Starlink au atacat ţinte ucrainene.

Ucraina, la rândul său, foloseşte rețeaua de sateliţi Starlink pentru comunicaţiile pe câmpul de luptă şi pentru pilotarea dronelor.

SpaceX a activat serviciul Starlink în Ucraina în 2022, după ce Kievul a cerut ajutor în primele zile după invazia Rusiei.

Inițial, compania lui Musk a furnizat gratis acest serviciu, apoi costurile au fost suportate la nivel guvernamental de către aliaţii Ucrainei.

Starlink nu oferă, oficial, serviciul său de internet prin satelit în Rusia.

Elon Musk l-a numit "imbecil căruia îi curg balele" pe ministrul polonez care a cerut oprirea accesului Rusiei la Starlink

Intervenția Kievului pe lângă Elon Musk vine după ce situația dronelor rusești cu conexiune la Starlink a fost semnalată de Polonia.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a distribuit un raport ISW care arăta că dronele rusești folosesc Starlink în Ucraina.

ISW, un think tank cu sediul în SUA, a constatat că rușii echipează modelele BM-35, Shahed și Molniya cu sisteme Starlink pentru a le extinde raza de acțiune și precizia.

"Elon Musk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Radoslaw Sikorski pe platforma X.

Replica lui Musk a venit prompt.

"Acest imbecil căruia îi curg balele nu realizează că Starlink e coloana vertebrală a comunicațiilor ucrainene", a scris, la rândul său, multi-miliardarul.

Musk neagă că ar fi vândut rușilor terminale Starlink

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, terminalele Starlink ajunse în posesia armatei ruse au fost obținute prin canale paralele, inclusiv prin importuri realizate de state terțe, și nu prin vânzări directe ale companiei conduse de Elon Musk.

Musk a negat, în februarie 2024, că ar fi vândut terminale Starlink Rusiei.

Potivit specialiștilor, o oprire generală a serviciului Starlink în Ucraina - pentru a bloca accesul dronelor ruse la acest serviciu în timpul atacurilor - ar implica dificultăți majore, deoarece rețeaua este folosită pe scară largă și de armata ucraineană pentru comunicațiile sale.