Musk l-a numit "imbecil care salivează" pe ministrul polonez de Externe după ce acesta i-a cerut să oprească accesul Rusiei la Starlink

Elon Musk l-a jignit pe ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, după ce acesta a distribuit un raport ISW care arăta că dronele rusești folosesc Starlink în Ucraina. El l-a numit "un imbecil care salivează" pe şeful diplomației poloneze, notează Kiev Post. Dronele respective pot ataca cea mai mare parte a Ucrainei și pot ajunge inclusiv în zone din România, Moldova, Polonia, și Lituania atunci când sunt lansate de pe teritoriul controlat de Rusia.

Conform ISW, forțele rusești echipează drone – inclusiv modelele BM-35, Shahed și Molniya – cu sisteme Starlink pentru a le extinde raza de acțiune și precizia.

Dronele echipate cu Starlink pot ataca cea mai mare parte a Ucrainei și pot ajunge în părți din Moldova, Polonia, România și Lituania atunci când sunt lansate de pe teritoriul controlat de Rusia.

Conflict Musk - Sikorski

„Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Radoslaw Sikorski pe platforma X.

Ministrul polonez, care deține și funcția de vicepremier într-un guvern ferm pro-ucrainean, a reacționat la o postare a Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) referitoare la utilizarea militară a rețelei Starlink de către Rusia.

"Imbecilul ăsta care salivează nici măcar nu-și dă seama că Starlink este coloana vertebrală a comunicațiilor militare din Ucraina", a răspuns Elon Musk, tot pe X.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, terminalele Starlink ajunse în posesia armatei ruse au fost obținute prin canale paralele, inclusiv prin importuri realizate de state terțe, și nu prin vânzări directe ale companiei conduse de Elon Musk.

Musk a negat, în februarie 2024, că terminale Starlink ar fi fost vândute Rusiei, iar o oprire generală a serviciului Starlink în Ucraina ridică dificultăți majore, deoarece rețeaua este folosită pe scară largă și de armata ucraineană pentru comunicațiile militare.

Musk şi Sikorski s-au certat şi în trecut

Musk și Sikorski au un istoric al conflictelor. În octombrie 2025, Musk a comentat posibilitatea limitării accesului Ucrainei la rețeaua de sateliți: „Sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie frontală s-ar prăbuși dacă l-aș opri.”

Sikorski a răspuns, avertizând: „Dacă SpaceX se dovedește a fi un furnizor nesigur, noi [Polonia] vom fi obligați să căutăm alți furnizori.” El a menționat că Polonia plătește anual 50 de milioane de dolari pentru serviciul Starlink al Ucrainei.

Musk a răspuns tăios: „Taci, omule mic. Plătești o mică parte din cost. Și nu există niciun substitut pentru Starlink.”

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a intervenit și el, spunând: „Nimeni nu a amenințat Ucraina cu întreruperea conectării cu Starlink” și criticându-l pe Sikorski pentru răspândirea dezinformării.

Rubio a adăugat că, fără Starlink, „Ucraina ar fi pierdut acest război de mult, iar rușii ar fi chiar acum la granița cu Polonia”.