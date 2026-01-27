Polonia îi cere lui Elon Musk să oprească accesul Rusiei la Starlink: „A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”

Elon Musk. Foto: Profimedia Images

Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marți lui Elon Musk, proprietarul rețelei de telecomunicații prin satelit Starlink, să oprească accesul Rusiei la acest serviciu, folosit în războiul împotriva Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Radoslaw Sikorski pe platforma X.

Ministrul polonez, care deține și funcția de vicepremier într-un guvern ferm pro-ucrainean, a reacționat la o postare a Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) referitoare la utilizarea militară a rețelei Starlink de către Rusia.

„Forţele ruseşti folosesc din ce în ce mai mult sistemele de sateliţi Starlink pentru a extinde raza de acţiune a dronelor lor de atac BM-35 cu scopul de a efectua atacuri la distanţă medie împotriva ariegardei Ucrainei”, arată ISW.

„Presupusa rază de acţiune de 500 de kilometri a dronelor BM-35 conectate la Starlink plasează cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Moldovă şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune a acestor drone dacă sunt lansate din Rusia sau din Ucraina ocupată”, mai precizează institutul.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, terminalele Starlink ajunse în posesia armatei ruse au fost obținute prin canale paralele, inclusiv prin importuri realizate de state terțe, și nu prin vânzări directe ale companiei conduse de Elon Musk.

Miliardarul a negat, în februarie 2024, că terminale Starlink ar fi fost vândute Rusiei.

O oprire generală a serviciului Starlink în Ucraina ridică dificultăți majore, deoarece rețeaua este folosită pe scară largă și de armata ucraineană pentru comunicațiile militare.

Rusia lansează zilnic atacuri cu drone împotriva pozițiilor ucrainene de pe linia frontului, dar și asupra infrastructurii energetice, a rețelelor de transport și a zonelor rezidențiale din întreaga țară.

Doar în noaptea de luni spre marți, forțele ruse au lansat 165 de drone asupra Ucrainei, dintre care 135 au fost doborâte, potrivit apărării aeriene ucrainene.