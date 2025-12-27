CNN: 9 locuri pe care nu le poți vizita în 2026

În prag de 2026, CNN face o listă cu locurile din lume care nu vor putea fi vizitate în acest an. Unele dintre ele ar putea să nu mai poată fi vizitate niciodată. Printre ele se numără muzee, centre culturale, temple, obiecte de artă sau locuri geografice.

Muzeul Colecționarilor și Dizainului

Fondat în Las Vegas, acest muzeu a reprezentat un omagiu adus Jessicăi Oreck și iubirii acesteia pentru obiectele mici. Vizitatorii puteau venea aici să admire colecția sa sau să ordoneze pe dimensiuni mici gume de șters sau figurine de până la 2,5 centimetri.

La momentul scrierii textului, mall-ul care îl găzduia a fost marcat pentru demolare. Astfel Oreck și-a luat „traista” cu exponate și se va plimba cu ea în jurul Statelor Unite. Muzeul fizic nu mai există și este neclar dacă exponatele își vor mai găsi vreodată o casă permanentă.

Planul B în acest caz ar putea să fie „OmegaMart” – Las Vegasului îi place să celebreze excentricul – iar OmegaMart este o experiență artistică deghizată în supermarket. Este gestionat de grupul Meo Wolf, susținut și de autorul seriei „A Song of Ice and Fire”, George R. R. Martin.

Centrul Pompidou

Centrul Pompidou din Paris, care s-a deschis în anii ’70 având un dizain revoluționar „înauntră-este-ca-afară”, ia o pauză în 2026 pentru renovări, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și pentru a elimina azbestul. Muzeul urmează să se deschidă abia în anul 2030.

Planul B este muzeul KANAL – avanpostul planificat de multă vreme al Pompidou la Bruxelles își va deschide ușile în noiembrie 2026. KANAL, localizat într-o veche fabrică auto va merge pe tematica Centrului Pompidou și se va concentra pe artă și arhitectură modernă și contemporană.

Templul Gounsa

Templul vechi de 1300 de ani din provincia coreeană Uiseong, un important edificiu budist, a ars din temelii din cauza unui incendiu de pădure care a afectat zona în martie 2025.

Templul, alături de alte clădiri similare din jur, urmează să fie restaurat, însă nu este încă cunoscut când el va putea fi deschis din nou vizitatorilor.

Planul B ar putea fi templul Bongjeongsa – complexul include și Geungnakjeon, cea mai veche clădire din emn din lume. A fost vizitată de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în anul 1999.

Complexul Bonjgeongsa se află la aproximativ 35 de kilometri de Gounsa, în orașul Andong.

Tapiseria de la Bayeux

Celebra tapiserie care ilustrează cucerirea Angliei de către William de Normandia (cunoscut ca William Bastardul până în 1066 și ca William Cuceritorul după 1066) este cel mai vechi astfel de obiect din lume.

Bayeux, orașul din nordul Franței care a dat numele tapiseriei trece printr-un ambițios proiect de extindere și actualizare a muzeului. El s-a închis în august 2025 și se va redeschide abia în 2027, când se împlinesc 100 de ani de la nașterea regelui William.

Planul B ar putea fi Muzeul Bonnat-Helleu – iubitorii de artă și cultură care vor să-și extindă orizonturile dincolo de Paris pot să plănuiască o vizită la Bayonne, în țara bascilor franceză.

Acolo, la Bonnat-Helleu, muzeul cunoscut după porecla „Micul Luvru”, se află o serie de picturi celebre. El s-a redeschis după o pauză de 15 ani și și-a dublat spațiul de expoziție.

Totuși, dacă Tapiseria Bayeux este ceva de neratat în acest an, ea va putea fi admirată la British Museum, în toamnă.

Rivers of America la Walt Disney World

Disney își schimbă și actualizează mereu parcurile de distracții – spațiul cel mai recent pregătit pentru tranziție este Rivers of America, care include insula Tom Sawyer și Liberty Square Riverboat.

Fanii urmează să spună la revedere zonei în august. Ea va fi transformată într-un spațiu tematic pentru franciza „Cars”, despre care Disney spune că va fi „cea mai mare extindere din istoria Regatului Magic”.

Planul B – Rivers of America, vest – Fanii lui Tom și Huck (Tom Sawyer și Huckleberry Finn – n .red.), personajele lui Mark Twain care au inspirat atracția, încă pot să viziteze Insula Tom Sawyer de la Disneyland Tokyo.

Bluestockings

Celebra librărie din centrul New York-ului nu a supraviețuit gentrificării. Librăria feministă, deținută de proprii angajați și care și-a deschis prima oară porțile în 1999, urmează să se închidă în septembrie.

„Grija pe care o depunem pentru a închide acest loc, în felul nostru, o datorăm sprijinului vostru de peste 26 de ani”, au scris deținătorii cooperativei în mesajul de audio.

Planul B – librăriile Big Apple – în New York s-au deschis o mulțime de librării independente în ultimii ani. Alte locuri care merită vizitate sunt „Yu & Me”, care se concentrează pe scriitori asiatici, „Ripped Bodice” și „Lit Bar”, singura librărie din Bronx.

Catacombele din Paris

Una dintre cele mai înfricoșătoare atracții turistice din Paris, în catacombele din Paris se găsesc oasele a milioane de foști parizieni, într-un tunel lung de 1,6 kilometri.

Odinioară o mină de calcar, aceste catacombe se află sub cochetul cartier Montparnasse. Catacombele sunt în proces de reparație și urmează să se redeschidă în 2026, însă nu există o dată clar.

Planul B – Osuarul Sedlec, din Cehia, cunoscut și ca biserica de oase. Un spațiu protejat UNESCO, osuarul se află în prășelul Kutna Hora, la aproximativ 74 de kilometri de capitala Praga.

Acoperișul Muzeului Met din New York

Muzeul Metropolitan de Artă din New York nu se închide, dar acoperișul său da. Spațiul, cunoscut ca loc de expoziție pentru o serie de lucrări specifice, urmează să fie renovat și actualizat în următorii cinci ani.

Când se va redeschide în 2030, el urmează să aibă un spațiu de de expoziție mai mare cu aproximativ 25%.

Planul B – Parcul de Sculpturi Socrate

Dincolo de East River, Queen, se află una dintre cele mai puțin cunoscute și apreciate spații de artă din New York.

CAM

Muzeul de artă contemporană din Raleigh, Carolina de Nord, a anunțat în această vară o pauză pe termen nedeterminat. Într-un comunicat, muzeul a informat că „ia o pauză colectivă — nu pentru a face un pas înapoi, ci pentru a privi spre viitor”.

„Explorăm modalități noi și îndrăznețe de a ne implica publicul, de a ne finanța misiunea și de a ne servi comunitatea cu un impact mai mare”.

Planul B: Muzeul de Artă din Carolina de Nord

La doar câțiva kilometri distanță, Muzeul de Artă din Carolina de Nord este de neratat. Pe lângă muzeul interior, NCMA găzduiește 4,7 mile de trasee cu sculpturi și instalații în aer liber, precum și o grădină de floarea-soarelui extrem de populară pe Instagram.